Elezioni Provincia BAT, Salvatore Lattanzio rieletto consigliere provinciale nel solco della tradizione socialista

MARGHERITA DI SAVOIA - Si è conclusa la tornata elettorale per il rinnovo del Consiglio provinciale della Provincia di Barletta-Andria-Trani, consultazione di secondo livello che ha coinvolto esclusivamente sindaci e consiglieri comunali dei dieci Comuni del territorio, chiamati ad eleggere i dodici componenti dell’assise provinciale. Si tratta di un passaggio istituzionale particolarmente significativo, anche alla luce del nuovo equilibrio politico emerso dopo il voto. (Approfondimenti)

Tra i risultati più rilevanti dello scrutinio spicca la rielezione di Salvatore (detto Toto) Lattanzio, che torna a conquistare un seggio in Consiglio provinciale confermandosi tra i riferimenti politici più solidi dell’area di Margherita di Savoia.

Candidato nella lista civica “Avanti con la BAT”, Lattanzio ha ottenuto 8.762 voti ponderati, un risultato che lo colloca tra i più votati della competizione e che conferma un consenso consolidato all’interno del corpo elettorale formato dagli amministratori locali. La sua rappresenta una significativa presenza di continuità rispetto alla precedente consiliatura guidata dal presidente della Provincia BAT, Bernardo Lodispoto, con il quale aveva già condiviso l’esperienza amministrativa nel precedente mandato.

Il nuovo Consiglio provinciale si presenta profondamente rinnovato e sarà chiamato ad affrontare una fase complessa, segnata da delicati equilibri politici e dalla necessità di garantire piena operatività all’ente su temi centrali come viabilità, edilizia scolastica, pianificazione territoriale e coordinamento istituzionale tra i Comuni della BAT.

In questo contesto, la riconferma di Lattanzio assume anche un valore di stabilità amministrativa. Il consigliere margheritano porterà nell’assise provinciale l’esperienza maturata negli anni precedenti, contribuendo ad un lavoro che richiederà capacità di mediazione, conoscenza del territorio e attenzione costante alle esigenze delle comunità locali.

Non è la prima volta che il nome Lattanzio si lega alla vita istituzionale provinciale. Già in occasione della sua prima elezione era stato evidenziato il ritorno della famiglia sulla scena politica sovracomunale, nel solco dell’impegno del nonno Michele Lattanzio, già consigliere e assessore alla Provincia di Foggia. Un percorso che richiama una tradizione di partecipazione pubblica e di presenza nelle istituzioni.

All’indomani della proclamazione, il consigliere rieletto ha espresso gratitudine verso i colleghi amministratori che gli hanno accordato fiducia, ribadendo la volontà di proseguire il proprio impegno con senso di responsabilità e spirito di servizio, ponendo al centro esclusivamente gli interessi del territorio e della comunità provinciale.

LUCIA DARGENIO