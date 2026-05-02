Chiara Russo nominata commissaria cittadina di Azione. Mennea: «Costruire una classe dirigente all’altezza e dare risposte vere alla città»

MARGHERITA DI SAVOIA - Azione consolida la propria presenza nella provincia di Barletta-Andria-Trani con la nomina di Chiara Russo a commissaria cittadina di Margherita di Savoia. L’incarico è conferito dal segretario regionale Ruggiero Mennea, che individua nella neo-commissaria il profilo adeguato a guidare il partito in un territorio che richiede interlocutori credibili, capaci di dialogare con il tessuto economico e civile locale. «Azione continua a rafforzarsi sui territori con persone competenti e credibili», dichiara Mennea, tracciando la linea che orienta le nomine in tutta la regione.

Chiara Russo è imprenditrice nel settore immobiliare e laureata in Economia aziendale e management presso la LUISS Guido Carli di Roma, ateneo storicamente associato alla formazione delle classi dirigenti italiane. Un percorso che unisce rigore accademico ed esperienza diretta nel mercato: due qualità che Azione considera non accessorie, ma costitutive del mandato politico. Mennea è esplicito nel definire il quadro valoriale della scelta: «La nostra comunità ha bisogno di serietà, idee e capacità di realizzarle».

La nomina si inserisce in una fase di strutturazione progressiva del partito sul territorio pugliese. Azione - formazione liberal-democratica guidata a livello nazionale da Carlo Calenda - sta investendo con continuità nella costruzione di una rete locale radicata, con l’obiettivo di affermarsi come polo di riferimento per un elettorato moderato e riformista, lontano tanto dal populismo quanto dalle rendite di posizione della politica tradizionale.

Con questa nomina, Russo assume la guida operativa della sede locale, con il compito di coordinare le attività del partito, ampliare la base degli iscritti e costruire un programma politico aderente alle specificità del territorio. Un mandato insieme politico e civico, che Mennea sintetizza con una formula che vale come indirizzo programmatico: «Costruire una classe dirigente all’altezza e dare risposte vere alla città».

LUCIA DARGENIO