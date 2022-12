Trinitapoli, interventi di antimafia sociale: presentare l’iniziativa “SPORTS and INCLUSION”

TRINITAPOLI - Con delibera del 16 dicembre 2021 n. 2146 la Giunta Regionale ha attribuito ai Comuni di Andria e Foggia un contributo economico pari a euro 50.000,00 cadauno, al fine di istituire, coordinare e finanziare gli interventi di cui ai tavoli straordinari provinciali di antimafia sociale.

Il Comune di Andria, in qualità di capofila per i Comuni della Provincia Barletta-Andria-Trani, in data 08.11.2022 ha convocato il primo tavolo di concertazione straordinario Provinciale per la promozione di interventi contro le mafie, per la legalità e la responsabilità sociale al fine di avanzare proposte progettuali rivolte a ragazzi di età compresa tra i 14 e i 30 anni.

In tale ambito, il Comune di Trinitapoli, tenuto conto dell’importanza dell’iniziativa, ha inteso presentare una progettualità con il coinvolgimento dell’associazionismo locale.

La proficua sinergia pubblico privato ha consentito di presentare l’iniziativa dal titolo “SPORTS and INCLUSION” che prevede il coinvolgimento di giovani in pratiche sportive finalizzate all’integrazione sociale, oltreché l’accensione di “fari della legalità” in aree di ritrovo dei giovani in orario pomeridiano e serale.

La progettualità ha ottenuto una valutazione positiva ed è stata quasi integralmente finanziata.

La Commissione Straordinaria ringrazia le associazioni sportive del territorio per la sensibilità mostrata e per il prezioso contributo professionale, espressione di cittadinanza proattiva e consapevole.

La Commissione straordinaria Ferri-Guerra-Santoro