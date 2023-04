Verso il nuovo Piano sociale di Zona, Camporeale: “Punto di partenza per fornire le giuste risposte alla comunità”

SAN FERDINANDO DI PUGLIA - È tutto pronto per la sottoscrizione dell’accordo di programma tra Asl e Piano sociale di Zona “Tavoliere Meridionale”. Questa mattina a San Ferdinando di Puglia, Comune capofila, l’incontro della sindaca Arianna Camporeale con il direttore del distretto socio-sanitario Asl BT, Francesco Galante, e la dirigente Mimma Montanaro. Presente, la dirigente del Piano sociale di Zona di San Ferdinando di Puglia, Margherita di Savoia e Trinitapoli, Maria Giulia Di Stasi.

L’accordo di programma, una volta firmato, varrà fino alla scadenza dell’attuale Piano sociale di Zona. Si parte dalla programmazione già sperimentata, calibrata e potenziata alla luce delle persistenti e nuove esigenze. «Si tratta - spiega la sindaca Camporeale - di un’assunzione di reciproci impegni tra le parti, finalizzata alla individuazione ed alla soluzione alle problematiche sociali che riguardano questo comprensorio».

Infrastrutture, investimenti, personale: «L’accordo di programma - continua la sindaca di San Ferdinando di Puglia - sarà il punto di partenza fondamentale per fornire le giuste risposte alla comunità, in termini di interventi mirati, di prevenzione, di sensibilizzazione. Dalle presentazioni domiciliari ad anziani e disabili, passando per la lotta alla droga ed alla violenza di genere, al recupero ed il reinserimento sociale degli ultimi».

Comunicato Stampa