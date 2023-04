Iniziati i Job Days del bando “Punti cardinali”, tesi a favorire l’accesso al mondo del lavoro

MARGHERITA DI SAVOIA - Venerdì 21 aprile ha avuto inizio il primo dei Job Days previsto dal progetto “Allarga gli orizzonti”, che fa parte dell’avviso “Punti cardinali” che coinvolge il Comune di Margherita di Savoia, l’agenzia per il lavoro Gesfor Srl, l’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “Aldo Moro”, l’Istituto Comprensivo “Papa Giovanni XXIII - G. Pascoli”, l’Osservatorio Antiviolenza “Giulia e Rossella”, Unimpresa Puglia e la società di ingegneria Zeta Vu Srl.

Le attività sono iniziate presso il Liceo “Moro” con il Job Day Educativo rivolto agli studenti della scuola secondaria di primo e secondo grado: gli esperti Claudia Ciccarelli, Antonio Corvasce, Laura Pasquino, Irene Turturo e Rosy Paparella hanno approfondito i temi della parità di genere favorendo una maggiore apertura mentale dei giovani in questo senso.

Il progetto è articolato su diverse attività: uno sportello di sostegno per l’orientamento, laboratori di orientamento e gli ulteriori Job Days.

Sono previste due differenti tipologie di sportello: uno per l’orientamento ed il ri-orientamento scolastico, rivolto ai giovani in dispersione scolastica e ai giovani sino a 34 in cerca di occupazione ma con un titolo di studio non adeguato; l’altro è uno sportello di orientamento post-diploma e si rivolge ai giovani di età compresa tra i 16 e i 25 anni con l'obiettivo di sostenerli nella scelta del proprio percorso formativo sia in relazione alle proprie capacità, sia in considerazione delle opportunità del mercato del lavoro.

I laboratori di orientamento sono cinque e sono orientati a una analisi delle caratteristiche personali, all’elaborazione di un progetto professionale, alla ricerca di un lavoro vero e alle tematiche legate ai diritti e doveri dei lavoratori. I destinatari sono gli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, gli universitari, i disoccupati o inoccupati di età compresa tra i 15 e i 29 anni e quanti intendono cambiare lavoro o intraprendere un altro per corso di studi.

Infine i Job Days sono differenti per tematiche, finalità e percorsi di orientamento a seconda dei destinatari. I Job Days Educativi sono rivolti agli studenti di medie e superiore: a quello sulla parità di genere ne seguirà un altro che affronterà il tema della cittadinanza globale; i Job Days Informativi sono rivolti agli studenti della scuola superiore, universitari, inoccupati, disoccupati e NEET (coloro che non studiano o lavorano né seguono un percorso di formazione); i Job Days Motivazionali infine sono rivolti a tutti i target e vogliono essere da stimolo per i giovani nella realizzazione dei propri obiettivi.

«Il progetto “Allarga gli orizzonti” - ha dichiarato il Sindaco avv. Bernardo Lodispoto, che ha partecipato all’incontro inaugurale -, presentato dal Comune di Margherita di Savoia ed ammesso a finanziamento dalla Regione Puglia per un importo di 91.000 euro nell’ambito dell’avviso pubblico “Punti Cardinali”, comincia a seminare i suoi contenuti per giungere, ci auguriamo nel più breve tempo possibile, a risultati importanti che favoriscano l’occupazione dei giovani. Questo è un segnale concreto dell’attenzione rivolta dalla nostra amministrazione alle tematiche sociali, alle politiche del lavoro ed alle misure per contrastare la disoccupazione giovanile».

