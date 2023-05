Formazione e lavoro: al via “Punti cardinali” per una comunità educante

SAN FERDINANDO DI PUGLIA - È partito “Orienta4U”, il programma di attività del Comune di San Ferdinando di Puglia, che ha ottenuto il finanziamento di 90mila euro del progetto regionale “Punti cardinali”. Si tratta di una delle misure sperimentali della strategia “Agenda per il lavoro Puglia - Il futuro è un capolavoro”, nell’ambito del percorso partecipativo “Agenda per il lavoro 2021-2027” promosso dal Dipartimento Politiche del Lavoro, Istruzione e Formazione. Obiettivo: formare al lavoro e creare una comunità educante.

Il progetto è rivolto a studenti a partire dalle scuole primarie, ma anche disoccupati tra i 15 ed i 29 anni, con le relative famiglie. Obiettivo: intraprendere un percorso lavorativo o di studio. Sono tre le linee di attività. Orientation Labs: laboratori didattici, esperienziali o narrativi realizzati con tecniche di scrittura, verbali, visive, artistiche o digitali nei confronti di studenti; Job Days: giornate di orientamento al lavoro realizzate in collaborazione con gli stakeholder del territorio; Orientation Desk: sportelli di accoglienza e orientamento al cittadino, utili per richiedere informazioni e chiarimenti e scegliere percorsi in linea con le proprie attitudini, competenze e capacità professionali. A dare maggiore rilevanza strategica al progetto sono i soggetti che costituiscono il ricco partenariato avviato per la realizzazione delle singole attività: Adtm Srl, Aka Srl, C.O.STRU.I.RE - Factory estrazione dei talenti, I.I.S.S. “Dell’Aquila - Staffa”, Heaven APS, Università degli Studi di Foggia.

«Abbiamo fortemente voluto attivarci per questa misura - spiega l’assessora alle Politiche sociali, Cinzia Petrignano -, convinti che l’orientamento e la formazione di questi laboratori e sportelli potranno essere di grande utilità per i nostri giovani. Oggi il mondo del lavoro spesso richiede competenze particolari che la sola scuola spesso non dà. Con “Orienta4U” il Comune di San Ferdinando di Puglia avvia una serie di interventi necessari quanto fondamentali per il futuro professionale dei nostri giovani». Fiducia in “Punti cardinali” anche dalla sindaca Arianna Camporeale: «San Ferdinando di Puglia sarà l’unico Comune della BAT, tra i primi in Puglia, ad avviare questi percorsi formativi. Sono certa che intercetterà l’interesse della popolazione per la quale è stato pensato. Sarà utile a creare quelle sinergie necessarie alla nascita di una comunità educante e lo si è già visto nelle fasi preliminari, con l’adesione dei vari partner del territorio, a partire proprio dalle istituzioni preposte alla formazione, come l’Istituto “Dell’Aquila - Staffa” e l’Università degli Studi di Foggia».

Comunicato Stampa