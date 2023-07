Mare senza barriere, il progetto prosegue. Quest’anno col supporto anche di unità cinofile

MARGHERITA DI SAVOIA - Il prosieguo del progetto “Mare senza Barriere” produce effetti concreti anche nell’estate 2023, che segna fortunatamente un ritorno alla normalità dopo anni complicati.

Il Comune di Margherita di Savoia ha infatti consegnato alla Pro Loco, in comodato d’uso gratuito, 4 Sedie JOB al fine di favorire l’accesso delle persone diversamente abili alle due spiagge libere situate in corrispondenza del Belvedere di Via Valerio (Portuale) e del Belvedere Savino Capacchione. Il servizio sarà attivo tutti i giorni nel periodo compreso tra il 1° luglio ed il 31 agosto 2023 dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 17.00.

Tra le finalità dell’azione amministrativa del Comune vi sono infatti attività di sostegno ed assistenza per anziani e diversamente abili al fine di garantire loro pari dignità, autonomia ed adeguate opportunità: a tale scopo già nel 2018 (quella posta in corrispondenza della Portuale) e nel 2020 (Belvedere S. Capacchione) l’amministrazione comunale ha dotato le due spiagge libere di strutture a sostegno di una migliore fruibilità per i disabili munendole di sedie Job, docce, passerelle per disabili ed aree d’ombra.

Da quest’anno inoltre si aggiunge una importante novità con l’impiego di unità cinofile adibite a servizi di salvamento che saranno presenti nei weekend e nelle giornate di maggiore afflusso. Il servizio va a rafforzare la sicurezza in mare gestita dalla Lifeguard che dispone, sul litorale salinaro, di 25 torrette, 55 assistenti bagnanti, 3 sorveglianti, una moto d’acqua, 20 tavole e 25 pattini di salvataggio. I “bagnini a quattro zampe” della Scuola Italiana Cani Salvataggio sono di razza Labrador, Terranova e Golden Retriever, hanno tutti un’età inferiore ai dieci anni e sono stati addestrati dai loro conduttori a trainare a riva sino a tre persone per volta.

Afferma il Sindaco di Margherita di Savoia, avv. Bernardo Lodispoto: «Sin dall’inizio del nostro primo mandato, nel 2018, la nostra amministrazione comunale attraverso l’impegno dell’assessore ai Servizi Sociali Grazia Damato ha voluto garantire un servizio richiesto da tutti coloro che hanno difficoltà ad accedere alla spiaggia attrezzando in maniera adeguata le spiagge libere e mantenendo fede all’impegno anche negli anni difficili della pandemia. Con la collaborazione della Pro Loco abbiamo garantito anche quest’anno l’accesso al litorale in due punti del paese con tutte le misure di sicurezza necessarie, arricchendo il servizio con il contributo delle attività cinofile di salvamento. Il mare è un bene per tutti ed è bello che chiunque, soprattutto chi ha delle difficoltà, possa fruire delle nostre splendide spiagge insignite per il decimo anno consecutivo del prestigioso riconoscimento della Bandiera Blu».

UFFICIO COMUNICAZIONE STAFF DEL SINDACO