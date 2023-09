Assunzioni Ambito Territoriale, Damato: “Modalità di selezione non concordata con le amministrazioni di Margherita e Trinitapoli”

MARGHERITA DI SAVOIA - In relazione alle dichiarazioni rilasciate a mezzo stampa dal sindaco di San Ferdinando di Puglia, dott.ssa Arianna Camporeale, relative alla assunzione di sei figure professionali da inserire all’interno dell’Ambito Territoriale Tavoliere Meridionale (di cui San Ferdinando di Puglia è comune capofila e del quale fanno parte anche i comuni di Margherita di Savoia e Trinitapoli), l’assessore ai Servizi Sociali del comune salinaro, Grazia Damato opera una puntualizzazione.

«Rispetto a quanto afferma la sindaca Camporeale ritengo opportuno formulare delle precisazioni in quanto all’assemblea dei delegati dei tre comuni dell’Ambito Territoriale avvenuta il 17 febbraio 2022 ero presente anche io, in qualità di rappresentante del Comune di Margherita di Savoia, ed ho sottoscritto quel verbale pertanto ho piena contezza di quanto deciso in quella sede. È vero che le sei assunzioni sono state concordate, nella misura e nella ripartizione di cui correttamente parla la sindaca Camporeale, con lo scopo di potenziare le attività dell’Ufficio di Piano: nulla da eccepire al riguardo. L’aspetto che invece desta perplessità riguarda la modalità di selezione ed assunzione del personale amministrativo, adottata unilateralmente dal Comune di San Ferdinando di Puglia e non concordata con le amministrazioni comunali degli altri due centri appartenenti all’Ambito Territoriale. Peraltro non vi è traccia di tale modalità di selezione nel verbale dell’assemblea del 17 febbraio 2022, nel quale si stabilisce esclusivamente che (fatta eccezione per le procedure relative all’assunzione delle assistenti sociali che, essendo a tempo indeterminato, rientrano nel piano del fabbisogno del Comune che assumerà) le procedure per l’assunzione di nuovo personale amministrativo vengano svolte dal Comune di San Ferdinando di Puglia in quanto comune capofila, salvo poi trasferire ai Comuni dell’Ambito Territoriale le risorse necessarie per provvedere alla contrattualizzazione. Tanto dovevo per fare chiarezza in merito alla questione».

