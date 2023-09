Si conclude con un grande abbraccio il progetto “Uniti nella diversità”

MARGHERITA DI SAVOIA - Si è concluso con un gioioso incontro presso la Villa Comunale, culminato con un ideale abbraccio per tutti i partecipanti, il progetto “Uniti nella diversità”, promosso dai servizi sociali del Comune di Margherita di Savoia in collaborazione con la Cooperativa Sociale Martino ed il Centro Sportivo Free Time di Isola Verde. L’iniziativa - partita a luglio e protrattasi per tutto il mese di agosto sino alla prima decade di settembre - ha reso possibile la realizzazione di laboratori estivi per bambini ed anziani, accomunati in una serie di attività educative, pratiche e ludiche in modo da realizzare una reale condivisione di tempi e luoghi fra due generazioni legate da un comune filo conduttore che richiede un forte coinvolgimento sociale soprattutto nei mesi estivi.

Nell’ambito del progetto sono stati organizzati laboratori di cucina, di pittura e musica, di attività motorie, di educazione alle cosiddette best practices per favorire i comportamenti corretti per giungere ad un reale benessere psicofisico, laboratori di lettura animata e visite guidate nel nostro territorio e presso lo Zoosafari di Fasano: attività che hanno consentito ad anziani e bambini di confrontarsi e condividere le loro esperienze in un toccante mix di saggezza ed esperienza e di giovanile entusiasmo.

«Il legame che si stabilisce tra nonni e nipoti, e parlo per esperienza personale, rappresenta qualcosa di unico», dichiara il Sindaco di Margherita di Savoia avv. Bernardo Lodispoto. «Siamo orgogliosi di aver potuto offrire alla cittadinanza questa iniziativa che ha permesso di rafforzare l’incontro tra generazioni diverse e che conferma la nostra attenzione alla socialità: il mio plauso va all’assessore ai Servizi Sociali Grazia Damato, a coloro che hanno progettato, organizzato ed ospitato queste attività e ai loro straordinari protagonisti, grandi e piccini».

