Al via da oggi le attività della Sezione Primavera, un servizio gratuito a sostegno delle famiglie

MARGHERITA DI SAVOIA - Hanno avuto inizio come da programma lunedì 11 marzo 2024 le attività della Sezione Primavera dislocata presso la Scuola d’Infanzia di Zona Armellina, facente capo all’Istituto Comprensivo Statale che riunisce anche Scuola Primaria e Scuola Secondaria di primo grado.

Hanno preso parte alla breve cerimonia inaugurale il Sindaco di Margherita di Savoia Avv. Bernardo Lodispoto, l’assessore alla pubblica istruzione Avv. Elena Muoio, la Dirigente Scolastica Dott.ssa Margherita Di Pumpo e tutto lo staff operante nel plesso di Zona Armellina.

Sono in tutto 14 i bambini in età prescolare di età compresa tra i 24 ed i 36 mesi che frequentano la struttura. I piccoli potranno fruire anche del servizio mensa in modo da consentire l’applicazione dell’orario continuato.

Il servizio di gestione della Sezione Primavera per l’anno scolastico corrente e per il prossimo è stato affidato alla Cooperativa Sociale “Medihospes”, specializzata nei servizi di assistenza sociale e sanitaria, diffusa in 18 regioni italiane ed aderente alla rete UNAR (Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali): a disposizione dei bambini verrà posto un percorso educativo flessibile in collaborazione con le famiglie con particolare attenzione al coordinamento pedagogico, alla cura e igiene personale dei minori, alle attività ludiche, ricreative ed espressive. Sono previsti inoltre servizi aggiuntivi come la consulenza pediatrica e l’istituzione di uno sportello di ascolto con la partecipazione di psicologi, assistenti sociali, pedagogisti e dietisti.

«Anche quest’anno l’amministrazione comunale - dichiara il sindaco Lodispoto - ha predisposto un servizio di grande importanza sociale e che non comporta alcun onere a carico delle famiglie. L’attenzione verso i bambini è un aspetto fondamentale della nostra amministrazione amministrativa ed aver reintrodotto la Sezione Primavera nel 2019 dopo alcuni anni di assenza ne è una testimonianza tangibile. Il nostro obiettivo è che, a partire dal prossimo anno scolastico, la Sezione Primavera possa essere allocata presso il Polo d’Infanzia in via di ultimazione nel Quartiere San Pio».

UFFICIO COMUNICAZIONE STAFF DEL SINDACO