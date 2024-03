Concluse con esito positivo le verifiche disposte dall’amministrazione comunale sulla mensa scolastica

CERIGNOLA - Si sono concluse con esito positivo le verifiche disposte dall’amministrazione comunale nei confronti dell’azienda incaricata alla preparazione della mensa scolastica.

La ditta ha fornito tutti gli elementi utili, con grande spirito di collaborazione, mostrando la regolarità degli standard e di igiene, accertata dall'autorità sanitaria.

“È una buona notizia anche per me, da mamma ho vissuto con preoccupazione l’emergere di alcune notizie. L’azienda sin da subito ha mostrato attenzione, collaborazione e desiderio di rassicurare le famiglie. Ho incontrato alcuni genitori ai quali ho ribadito che l’attenzione dell’amministrazione sarà sempre altissima per i nostri bambini”, spiega l’assessora all’istruzione Rossella Bruno.

Comunicato Stampa Comune di Cerignola