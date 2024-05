Approvato il Piano Sociale di Zona 2022-24 dei Comuni dell’Ambito Territoriale ‘Tavoliere Meridionale’

SAN FERDINANDO DI PUGLIA - Finalmente è stato approvato, definitivamente, il Piano Sociale di Zona 2022-24 dei comuni dell’ambito territoriale “Tavoliere Meridionale”, San Ferdinando di Puglia (capofila), Trinitapoli e Margherita di Savoia. La conferenza dei servizi ha visto la presenza di rappresentanti tecnici e politici di comuni, ASL BT e Regione Puglia.

Il tavolo tecnico ha proceduto alla valutazione delle strategie fin qui attuate, approfondendo situazioni di bisogno per condividere nuovi interventi. Diverse sono le aree in oggetto: prima infanzia, minori e famiglie, violenza e maltrattamento; contrasto alla povertà ed inclusione sociale; anziani, disabili e non autosufficienti. A queste si aggiungono: invecchiamento della popolazione, aumento dell’immigrazione, denatalità e sfaldamento dei nuclei familiari, precarietà del lavoro.

“La triennalità del PSZ approvato è stata orientata verso due obiettivi principali - ha spiegato l’assessora alle politiche sociali di San Ferdinando, Cinzia Petrignano -: la ricomposizione di quanto emerso in questi anni per meglio programmare il futuro e la sistemizzazione dei servizi per semplificarne l’accesso ai cittadini, migliorando l’utilizzo delle risorse disponibili e rafforzando la rete territoriale.”

“Abbiamo confermato tutti i servizi già assicurati alla comunità nei piani precedenti - ha informato la sindaca Arianna Camporeale -, facendo particolare attenzione alle fasce fragili, ai minori in carico ai servizi sociali (attraverso l’assistenza domiciliare educativa e quella specialistica), oltre che ad anziani e disabili (SAD e ADI). Accanto all’ADE, quest’anno siamo riusciti ad aggiungere il progetto ‘Pippi’ con fondi PNRR: servirà a creare un’alternativa alla istituzionalizzazione dei minori. In sede di conferenza - ha concluso - abbiamo sottolineato la necessità di incrementare risorse su servizi essenziali quali SAD, ADI e ADE, proprio in relazione alle crescenti esigenze del territorio.”

GAETANO SAMELE