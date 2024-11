Presentato il progetto Community Social Lab: cultura, inclusione e innovazione a cura di Cecilia APS

SAN FERDINANDO DI PUGLIA - Dopo l’avviso pubblico e la fase di coprogettazione dell’iniziativa della Regione Puglia Luoghi Comuni dello spazio “Laboratorio culturale per giovani e adulti - Biblioteca comunale Marino Piazzolla” del Comune di San Ferdinando di Puglia, che ha visto l’assegnazione dello stesso all’Associazione Cecilia APS, è stato ufficialmente avviato il progetto denominato Community Social Lab.

Il progetto e l’iniziativa vedono la collaborazione tra il Comune di San Ferdinando di Puglia, Arti Puglia e l’Associazione Cecilia APS. Punta a creare un laboratorio di comunità e inclusività sociale attraverso il mondo della parola che “esplode” in attività e percorsi culturali, artistici, editoriali, educativi, di formazione e sviluppo delle competenze, di collaborazione e sviluppo sociale, e di prevenzione alla dispersione scolastica, al bullismo, alle devianze e alla povertà educativa.

Il progetto è stato presentato ufficialmente agli studenti della cittadina ofantina in occasione della 64ª Fiera Nazionale del Carciofo Mediterraneo e del Prodotto Ortofrutticolo, alla presenza del subcommissario prefettizio, dott.ssa Corinna Costanza Pannella; della referente per il Comune di San Ferdinando di Puglia del progetto Luoghi Comuni, dott.ssa Rosa Campese; e del responsabile progetti e comunicazione dell’Associazione Cecilia APS, dott. Ruggero Ronzulli.

Il progetto si articola in due macro-azioni principali:

• Azione 1 - BibliotechiAMO:

Con Community Social Lab, si intende promuovere lo spazio a 360° e non solo come luogo di biblioteca, ma come spazio di socialità a tutto tondo e sotto ogni forma di espressione comunicativa, dalle parole alle emozioni. Attraverso la promozione di eventi di socialità e letterari per la conoscenza delle attività della biblioteca e dei suoi servizi; eventi culturali e rassegne di presentazione con autori locali, regionali e nazionali; e la realizzazione di un festival letterario rivolto principalmente ai più giovani, con un contest per le scuole finalizzato alla pubblicazione di un libro che raccoglie storie scritte dai ragazzi per i ragazzi.

• Azione 2 – Formazione ed inclusione sociale:

La biblioteca diviene anche base conoscitiva su come usare correttamente internet, con l'attivazione di uno sportello di accompagnamento ai servizi digitali e lo sviluppo di laboratori di informatica per il conseguimento di attestati riconosciuti per l'inserimento nel mondo del lavoro. Una redazione online e social permetterà ai ragazzi di raccontare il proprio territorio e valorizzarlo, apprendere competenze giornalistiche, social media management e altro. Sarà un luogo di aggregazione dove i ragazzi potranno partecipare a serate a tema, approfondire argomenti musicali e sperimentare attività come quella del DJ. Saranno inoltre sviluppati laboratori di recupero delle tradizioni e dell'artigianato, del riciclo e del riuso. Un aspetto importante sarà quello di rendere il Lab un luogo protetto e sicuro, in cui sviluppare corsi e percorsi di sostegno alla genitorialità e all'inclusione sociale, nonché percorsi di contrasto al bullismo, in particolare al cyberbullismo.

Dal 1° ottobre scorso, grazie al progetto Community Social Lab, la biblioteca è aperta e fruibile alla cittadinanza nei seguenti giorni e orari:

• Lunedì e mercoledì, dalle ore 9:30 alle 12:00;

• Martedì, giovedì e sabato, dalle ore 15:30 alle 18:30.

Per rimanere sempre aggiornati su tutte le attività in programma potete seguire i canali dedicati del progetto:



• Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=61561420899913

• Instagram: https://www.instagram.com/communitysociallab/

Comunicato Stampa CECILIA APS