Inaugurato il “Circolo Ricreativo Anziani”. Canosa di Puglia torna ad avere un centro per la socialità

CANOSA DI PUGLIA - Offrire un punto di riferimento per la socializzazione, ponendo al centro i cittadini della terza età e le loro esigenze. È con queste premesse che si è tenuta, questa mattina, in via Bovio n. 3, l’inaugurazione del “Circolo Ricreativo Anziani”, un luogo prezioso che permetterà di migliorare la qualità di vita degli anziani e promuovere il benessere fisico, mentale e sociale.

A prendere parte al taglio del nastro, il sindaco di Canosa di Puglia, Vito Malcangio, l’europarlamentare Francesco Ventola e l’assessore alle Politiche Sociali e Welfare, Maria Angela Petroni, i quali hanno sottolineato la soddisfazione per un obiettivo parte integrante del programma elettorale.

La struttura, “fiore all’occhiello” che si va ad aggiungere al patrimonio pubblico a beneficio della collettività, rappresenterà non solo un semplice spazio dove poter condividere le proprie esperienze, amicizie ed interessi, ma anche un impegno concreto per favorire l’inclusione e la socializzazione.

Fondamentale sarà il ruolo che le associazioni di volontariato, sportive e culturali, in un’ottica di coinvolgimento che l’assessorato alle Politiche Sociali intende portare avanti, saranno chiamate a svolgere attraverso l’organizzazione di iniziative con lo scopo di favorire le relazioni interpersonali, stimolando la partecipazione alla vita sociale.

Il circolo, ubicato nell’ex Centro per l’Impiego, diventerà, per la sua posizione centrale nel circuito urbano e la sua vicinanza alla Villa Comunale, un punto strategico nel tessuto sociale cittadino, offrendo spazi di ascolto anche per famiglie e bambini.

A presenziare alla cerimonia di inaugurazione, a cui ha preso parte anche don Felice Bacco per la benedizione, il presidente del consiglio comunale, Michele Vitrani, e i consiglieri comunali Fabio Farfalla, Daniele Serlenga, Antonia Sinesi e Nicoletta Lomuscio.

«Abbiamo sempre avuto a cuore la dignità e il rispetto per i cittadini di tutte le età - spiega il sindaco di Canosa di Puglia, dott. Vito Malcangio - e oggi siamo particolarmente felici di poter aprire questa struttura, un luogo di ritrovo dove ogni anziano potrà sentirsi protagonista della vita sociale della comunità. Questa sarà una seconda casa per tutti loro, dove ogni momento trascorso insieme si trasformerà in una testimonianza di quanto sia bello prendersi cura gli uni degli altri».

«L’inaugurazione di oggi - afferma l’assessore alle Politiche Sociali e Welfare, dott.ssa Maria Angela Petroni - è solo il primo passo di un cammino che ci vedrà sempre al fianco dei nostri anziani, perché crediamo fermamente che l’età avanzata non debba essere mai sinonimo di solitudine o emarginazione. La nostra comunità è più forte quando tutti i suoi membri, anziani compresi, sono coinvolti e possono contribuire con la loro esperienza, saggezza e vitalità.

Il ringraziamento va al personale del settore delle Politiche Sociali e al personale del settore dei Lavori Pubblici che, in tempi brevi, è riuscito a rivitalizzare questi ambienti e ad adeguarli alle finalità previste. Il circolo sarà gestito dai volontari del servizio civile e sarà aperto a uomini e donne tutti i giorni, dalle ore 10:00 alle ore 12:00 e dalle ore 16:30 alle ore 19:30. Vi aspettiamo!».

Comunicato Stampa Comune di Canosa di Puglia