AVIS Margherita di Savoia: mezzo secolo di solidarietà al servizio della vita

MARGHERITA DI SAVOIA - L’Associazione Volontari Italiani del Sangue (AVIS) di Margherita di Savoia celebra un traguardo significativo: cinquant’anni di attività all’insegna della solidarietà e dell’altruismo. Fondata il 31 agosto 1975, la sezione locale si distingue per il costante impegno nel garantire la disponibilità di sangue ed emocomponenti a chi ne ha bisogno, testimoniando il valore insostituibile della donazione volontaria.

Un nuovo direttivo per nuove sfide

In continuità con la missione dell’AVIS, l’assemblea dei soci ha recentemente rinnovato il proprio direttivo per il quadriennio 2025-2028, confermando alla guida Giuseppe Zaccaro. Questo passaggio segna un ulteriore rafforzamento dell’organizzazione, con un gruppo dirigente determinato a consolidare e ampliare le attività di sensibilizzazione e raccolta sangue sul territorio.

Il nuovo direttivo è così composto:

• Presidente: Giuseppe Zaccaro

• Vice Presidente: Maria Cristina Castiglione

• Tesoriere: Gennaro Pizzi

• Segretario: Sergio Donato

• Consiglieri: Giuseppe Amoroso, Rosario Damato, Nunzio Del Vecchio, Vincenzo De Pietro, Antonietta Giannino, Antonio Labranca, Concetta La Sala

• Addetto Contabile e di Bilancio: Rag. Ignazio Di Pace

“La mia priorità sarà quella di continuare a sensibilizzare la comunità salinara sull’importanza della donazione di sangue e plasma - ha dichiarato il presidente Zaccaro -. Vogliamo coinvolgere sempre più persone, diffondere la cultura della solidarietà e garantire che i centri trasfusionali siano sempre in grado di rispondere alle necessità dei pazienti”.

Numeri e risultati del 2024: la generosità dei cittadini

L’anno appena trascorso ha registrato risultati significativi per l’AVIS di Margherita di Savoia, testimoniando il grande cuore della comunità locale:

• Donazioni di sangue intero: 335

• Donazioni di plasma: 17

• Multi-component: 1

• Totale donazioni: 353

• Soci usciti: 51

• Nuovi iscritti: 66

• Soci effettivi totali: 347

Questi dati confermano l’importanza dell’attività associativa e il valore della donazione volontaria. Tuttavia, il fabbisogno di sangue non si arresta mai e l’obiettivo dell’AVIS rimane quello di ampliare la platea dei donatori, sensibilizzando sempre più persone alla cultura del dono.

AVIS: una rete nazionale di speranza e solidarietà

Fondata nel 1927 dal dottor Vittorio Formentano, l’AVIS è oggi la più grande realtà associativa italiana nel settore della donazione di sangue, con oltre un milione di soci e più di 3.000 sedi sparse su tutto il territorio nazionale. Grazie all’impegno quotidiano di migliaia di volontari, l’AVIS assicura un flusso costante di sangue sicuro e certificato, essenziale per trasfusioni, interventi chirurgici, trattamenti oncologici e cure per gravi patologie.

Ma AVIS non è solo donazione: è formazione, educazione e promozione della cultura del volontariato. Ogni giorno, in tutta Italia, organizza campagne informative, incontri nelle scuole, eventi pubblici e iniziative di sensibilizzazione per coinvolgere sempre più cittadini nella grande famiglia dei donatori.

In un mondo in cui le emergenze sanitarie sono all’ordine del giorno, l’AVIS rappresenta un pilastro insostituibile per il sistema sanitario italiano, garantendo una risorsa vitale e insostituibile: il sangue umano, un dono che non può essere prodotto artificialmente ma solo offerto con generosità.

50 anni di AVIS Margherita di Savoia: un anniversario speciale

Per celebrare questo importante traguardo, l’AVIS di Margherita di Savoia sta organizzando una serie di eventi speciali. Oltre alle consuete giornate dedicate alla donazione, il programma del 50° anniversario prevede incontri con esperti del settore sanitario, momenti di riflessione sul valore del volontariato e riconoscimenti per i donatori più assidui. Un’occasione per ringraziare tutti coloro che, nel corso degli anni, hanno contribuito a rendere l’AVIS un punto di riferimento per la comunità.

Un invito a donare: un gesto che salva vite

Donare il sangue è un atto di generosità che può fare la differenza tra la vita e la morte. Ogni donazione rappresenta una possibilità concreta di salvezza per chi affronta emergenze sanitarie, cure prolungate o interventi chirurgici complessi. Un gesto altruista che si trasforma in speranza.

L’AVIS di Margherita di Savoia invita tutti i cittadini a unirsi a questa grande missione di solidarietà. Per diventare donatori o per avere maggiori informazioni, è possibile visitare il sito ufficiale www.avismargherita.it o contattare la sede al numero 389.0205459.

Cinquant’anni di impegno rappresentano un traguardo significativo e una rinnovata responsabilità. L’AVIS guarda al futuro con consapevolezza e determinazione, certa che la cultura della donazione debba crescere insieme alla partecipazione dei cittadini. Ogni donazione resta un atto concreto di solidarietà, capace di tradursi in vita per chi ne ha bisogno.

Redazione CorriereOfanto.it