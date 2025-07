Mare senza barriere: anche per quest’anno, spiagge accessibili per i diversamente abili

MARGHERITA DI SAVOIA - Con il prosieguo del progetto “Mare senza Barriere” l’amministrazione comunale garantisce, favorisce ed agevola la fruizione delle due spiagge libere attrezzate per i disabili, situate sul Lungomare Cristoforo Colombo, anche per l’estate 2025. Il Comune di Margherita di Savoia ha infatti consegnato in comodato d’uso gratuito 4 Sedie Job alla Pro Loco per favorire l’accessibilità alle due spiagge libere situate in corrispondenza del Belvedere di Via Valerio (Portuale) e del Belvedere Savino Capacchione. Il servizio sarà attivo tutti i giorni nel periodo compreso tra il 1° luglio ed il 31 agosto 2024 dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 17.00. Entrambe le aree sono attrezzate con docce, passerelle per disabili e zone d’ombra.

Afferma il Sindaco di Margherita di Savoia, avv. Bernardo Lodispoto: «Anche quest’anno, attraverso il prosieguo del Progetto “Mare senza Barriere”, la nostra amministrazione comunale conferma il suo impegno e l’attenzione per i diversamente abili, manifestata sin dall’inizio del nostro primo mandato e che non si è interrotta neppure nella fase più acuta della pandemia. Grazie alla collaborazione tra l’assessore ai Servizi Sociali Grazia Damato e la Pro Loco del presidente Nino Dipace potremo offrire un servizio di qualità e in totale sicurezza affinché il nostro mare insignito della Bandiera Blu per l’undicesima volta sia davvero accessibile per tutti».

UFFICIO COMUNICAZIONE STAFF DEL SINDACO