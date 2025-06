Giornata internazionale contro l’abuso e il traffico illecito di sostanze stupefacenti: l’impegno dei Carabinieri della provincia

TRANI - Oggi, 26 giugno, ricorre la Giornata Internazionale contro l’abuso e il traffico illecito di sostanze stupefacenti, che fu istituita nel 1987 dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite. In questa occasione, il Comando Provinciale Carabinieri di Barletta-Andria-Trani intende ribadire il proprio costante e incisivo impegno nel contrasto allo spaccio di droghe, un fenomeno che, purtroppo, continua a rappresentare una grave minaccia per la sicurezza pubblica e la salute dei cittadini, in particolare dei più giovani.

Dall’inizio dell’anno, le attività investigative e di controllo del territorio hanno portato al sequestro di ingenti quantità di droga - oltre 4 kg tra cocaina, marijuana, hashish e droghe sintetiche -, all’arresto di 34 soggetti, nonché al deferimento in stato di libertà di ulteriori 24, coinvolti a vario titolo nella produzione, nel traffico e nella detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Il Comando Provinciale, nel corso di mirate operazioni finalizzate al contrasto e alla repressione dello spaccio, sia nelle aree urbane che nei pressi degli istituti scolastici, ha inoltre segnalato alla locale Prefettura più di 250 persone per uso personale di sostanze stupefacenti.

Da sempre, i Carabinieri sono impegnati in prima linea anche nella prevenzione, promuovendo nelle scuole di ogni ordine e grado incontri informativi e campagne di sensibilizzazione volte a dissuadere i più giovani dall’uso di droghe e a contrastare la cultura dell’illegalità, con l’obiettivo di costruire una società più sicura e consapevole.

Comando Provinciale Carabinieri di Barletta-Andria-Trani