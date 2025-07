Al via la colonia estiva per 70 minori. Il sindaco Lodispoto: «Un progetto di grande valenza sociale»

MARGHERITA DI SAVOIA - Anche per quest’anno grazie al progetto “EduchiAMO” per il contrasto alla povertà educativa, elaborato in seno all’Ufficio di Piano dell’Ambito Territoriale “Tavoliere Meridionale”, sarà possibile offrire un’estate di svago, serenità e relax con la colonia estiva realizzata in uno stabilimento balneare della nostra città a cura della Cooperativa Sociale Martino.

Il progetto, che include il servizio navetta per i Comuni di San Ferdinando di Puglia e Trinitapoli, il servizio pasti per tutti i partecipanti e la realizzazione di attività ludico-ricreative, ha avuto inizio lunedì 7 luglio e si concluderà venerdì 8 agosto 2025. La colonia estiva, interamente gratuita, si rivolge a minori di età compresa fra i 6 e i 17 anni e a giovani diversamente abili fino a 24 anni, residenti dell’Ambito Territoriale e segnalati dai servizi sociali dei tre Comuni.

Le attività saranno erogate dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 15.30. Per i minori con disabilità che necessitano di un supporto specifico sarà garantito un rapporto di 1:1 con gli educatori. Parimenti, per ciascun Comune viene inoltre garantito un Ombrellone Sociale nel periodo 7 luglio-8 agosto.

«La spiaggia e le vacanze sono un diritto di tutti - dichiara il Sindaco di Margherita di Savoia avv. Bernardo Lodispoto - e attraverso questa sinergia istituzionale con il Piano di Zona possiamo, attraverso l’impegno degli operatori della Cooperativa Martino, confermare anche quest’anno un’opportunità di grande rilevanza sociale che viene incontro alle difficoltà delle famiglie con bisogni particolari. Si conferma ancora una volta la grande attenzione da parte della nostra amministrazione comunale, nello specifico dell’assessore Grazia Damato, verso un settore strategico come quello dei servizi sociali».

