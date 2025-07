Rotary Valle dell’Ofanto, concluso l’anno rotariano di Lamanuzzi: il bilancio di un presidente al servizio del territorio

MARGHERITA DI SAVOIA - Si è concluso ufficialmente il 2 luglio, con il simbolico passaggio del martelletto, l’anno rotariano 2024/2025 del Rotary Club Valle dell’Ofanto, guidato da Giovanni Lamanuzzi. Un bilancio positivo per dodici mesi di intensa attività solidale, culturale e sanitaria, portata avanti con spirito di servizio e una visione ben definita del ruolo del Rotary sul territorio.

«Abbiamo iniziato a luglio con l’ingresso di otto nuovi soci nel nostro Interact - ha ricordato Lamanuzzi - ragazzi tra i 13 e i 18 anni che rappresentano la nuova generazione e il futuro del Rotary». Tra le iniziative di rilievo: la Festa del Cinema a Margherita di Savoia (settembre), la Festa d’Autunno a sostegno della campagna antipolio (ottobre), la Festa dello Sport per la promozione del benessere e la consueta vendita pasquale delle uova solidali, tutte attività rese possibili grazie al coinvolgimento attivo dei giovani dell’Interact.

Particolare attenzione è stata rivolta anche al mondo della cultura, con la partecipazione al Maggio dei Libri e la presentazione - in forma completamente gratuita - del volume scritto dallo stesso presidente. Sul fronte della formazione, a giugno è stato conferito il premio per la miglior tesi di laurea in medicina, selezionata tra quelle dell’Università di Foggia, in collaborazione con i Rotary Club di Canosa di Puglia, Andria, Barletta e Trani.

Di forte impatto anche le attività nel campo della prevenzione sanitaria, con screening gratuiti per l’osteoporosi e l’insufficienza venosa degli arti inferiori, che hanno riscosso grande partecipazione tra i cittadini. «L’iniziativa che più mi ha toccato - ha sottolineato Lamanuzzi - è stata proprio quella degli screening gratuiti, che ci ha permesso di offrire un’alternativa concreta alle lunghe liste d’attesa e, quando necessario, un accesso tempestivo alla terapia. È stato un risultato importante, frutto del lavoro di squadra. Ringrazio di cuore il direttivo che mi ha supportato per tutto l’anno».

Nel chiudere il suo mandato, Lamanuzzi ha rivolto un messaggio di fiducia e augurio alla nuova presidente del club, Daniela Russo: «È una persona preparata, con una visione chiara e un direttivo già coeso. Sono certo che affronterà le sfide con determinazione e saprà proporre nuovi service concreti, portando avanti lo spirito rotariano. Le auguro di vivere, anche umanamente, un’esperienza intensa e significativa, proprio come è stato per me».

GAETANO DALOISO