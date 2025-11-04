Trinitapoli, al via l’installazione delle luminarie natalizie. Di Feo: “Un’atmosfera che unisca tradizione, bellezza e spirito di condivisione”

TRINITAPOLI - Sono ufficialmente iniziati i lavori per l’installazione delle luminarie natalizie che, anche quest’anno, trasformeranno vie e piazze della città in uno scenario suggestivo e ricco di atmosfera. L’intervento rientra nel programma delle iniziative promosse dall’Amministrazione comunale in vista delle festività di fine anno.

L’allestimento è coordinato dal sindaco Francesco di Feo, insieme al vice sindaco Cosimo Damiano Muoio, assessore alle Manutenzioni, e all’assessore agli Eventi e Spettacolo Giovanni Landriscina. Le squadre operative hanno già iniziato il posizionamento delle decorazioni luminose lungo le principali arterie cittadine e, nei prossimi giorni, l’intervento proseguirà anche nelle frazioni e nelle zone periferiche.

L’obiettivo dichiarato è concludere i lavori entro la fine del mese, così da consentire l’accensione ufficiale delle luminarie in concomitanza con l’avvio del calendario di eventi natalizi.

«Stiamo lavorando - ha dichiarato il sindaco Francesco di Feo - per offrire ai cittadini e ai visitatori un’atmosfera natalizia che unisca tradizione, bellezza e spirito di condivisione».

Un messaggio condiviso anche dal vice sindaco Cosimo Damiano Muoio, che ha sottolineato come «le luminarie rappresentano un segno di calore e di comunità, un modo per rendere ancora più bello e accogliente il nostro paese durante il periodo delle feste».

L’avvio dei lavori segna così il primo passo verso un programma di iniziative che punta a valorizzare il centro cittadino, sostenere le attività locali e offrire momenti di partecipazione e convivialità alla comunità trinitapolese.

GAETANO DALOISO