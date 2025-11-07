Partecipazione e tante proposte al primo tavolo programmatico di Nicola Rutigliano. Si è parlato di Sociale con cittadini e rappresentanti del terzo settore

BISCEGLIE - Ieri pomeriggio Nicola Rutigliano, candidato al Consiglio Regionale nella lista Decaro Presidente, ha tenuto il primo dei tavoli programmatici, incentrato sul sociale, con una partecipazione folta e qualificata di cittadini e associazioni operanti nel terzo settore.

“Nel nostro NicoLAB abbiamo ascoltato chi vive quotidianamente il mondo del welfare, operando con professionalità e passione”, ha commentato soddisfatto Nicola Rutigliano al termine della conversazione alla quale hanno preso parte anche il Sindaco Angelantonio Angarano e diversi Assessori e Consiglieri. “Solo con questo metodo, basato sul dialogo, sulla condivisione e sulla concertazione, possiamo mettere in campo politiche realmente calibrate sui bisogni della nostra Terra”.

“Grazie davvero a tutti gli intervenuti per la sentita e propositiva partecipazione”, ci ha tenuto ad aggiungere l’ingegnere biscegliese che negli ultimi anni ha ricoperto il ruolo di amministratore unico del porto turistico, con risultati ragguardevoli. “È stato un momento bello, vero, fatto di ascolto, idee e visioni concrete. Stiamo dimostrando di essere una bellissima squadra, capace di costruire e di mettere sul tavolo idee che parlano di territorio, di comunità e di futuro. Questo è il risultato più importante. Avanti così”.



I prossimi tavoli programmatici al NicoLAB coordinati sempre da Nicola Rutigliano, candidato al Consiglio Regionale nella lista Decaro Presidente, saranno incentrati su turismo, cultura e spettacolo lunedì 10 novembre alle ore 15.30 e su giovani, diritti, partecipazione, sport e scuola giovedì 13 novembre alle ore 17.30. In fase di calendarizzazione il tavolo programmatico su agricoltura, pesca, ambiente e imprese.

Comunicato a cura del Comitato elettorale di Nicola Rutigliano