Il Comune di Margherita di Savoia destina 85mila euro al potenziamento del servizio di assistenza domiciliare e ai bisogni dei minori con disturbo dello spettro autistico

MARGHERITA DI SAVOIA - Il Comune di Margherita di Savoia è risultato beneficiario dell’importo di 85.097,00 euro per l’annualità 2026 del Fondo Speciale Equità Livello dei Servizi, strumento finalizzato al raggiungimento di specifici livelli nelle prestazioni erogate e alla promozione dell’effettivo esercizio dei diritti della persona sostenendo il potenziamento e lo sviluppo dei servizi sociali comunali.

L’amministrazione comunale ha stabilito di destinare le risorse secondo la seguente ripartizione:

• 50.000,00 euro per l’ampliamento della platea dei beneficiari del Servizio di Assistenza Domiciliare per anziani e disabili, consentendo l’accesso al servizio a tutti i cittadini attualmente in lista d’attesa;

• 30.000,00 euro per la realizzazione di un progetto innovativo dalla durata di otto settimane complessive e rivolto a 30 minori (frequentanti scuola d’infanzia, elementari e medie) con disturbo dello spettro autistico, attraverso interventi educativi ed abilitativi mirati;

• 5.097,00 euro per l’organizzazione di una colonia estiva per bambini in condizioni di fragilità, con l’obiettivo di sostenere le famiglie durante il periodo di sospensione delle attività scolastiche ed offrire occasioni di svago e di aggregazione ai minori.

«Siamo particolarmente soddisfatti - dichiara il Sindaco avv. Bernardo Lodispoto assieme all’assessore ai Servizi Sociali Grazia Damato - poiché questa risorsa aggiuntiva ci consente di rafforzare in modo concreto le politiche sociali nel nostro territorio comunale. Non si tratta soltanto di fondi assegnati ma di una precisa visione amministrativa: il Comune di Margherita di Savoia ha scelto di orientare le risorse verso bisogni reali e spesso silenziosi della comunità, trasformando questa opportunità in un intervento sociale concreto e misurabile».

