“Servizio 118, grave carenza di medici nei Comuni del Distretto 3 dell’ASL BT”: i consiglieri regionali Spina e Ferri (FdI) chiedono la convocazione di un’audizione in Commissione Sanità

BARI - Nei Comuni del Distretto 3 dell’ASL BT (Canosa di Puglia, Minervino Murge e Spinazzola) si registra una persistente e grave carenza di organico medico nel Servizio di Emergenza Territoriale 118, che sta determinando difficoltà nella copertura dei turni e rischi concreti per la continuità e la tempestività degli interventi di emergenza-urgenza.

Per questo abbiamo richiesto la convocazione urgente di un’audizione in Commissione Sanità, chiedendo di ascoltare l’assessore regionale Donato Pentassuglia, il commissario dell’ASL BT Tiziana Dimatteo e il responsabile del Servizio di Emergenza-Urgenza, dott. Donatello Iacobone.

In un territorio come quello dell’Alta Murgia, caratterizzato da criticità infrastrutturali, la piena operatività del 118 rappresenta un presidio fondamentale per la tutela della salute pubblica. Il servizio rientra nei Livelli Essenziali di Assistenza ed è strategico soprattutto nelle aree interne.

La carenza di personale medico impone l’adozione di misure urgenti e strutturali per garantire la sicurezza dei cittadini e assicurare standard adeguati di intervento. La salute dei cittadini non può essere messa a rischio da carenze che devono essere affrontate con tempestività e responsabilità.

TONIA SPINA, ANDREA FERRI (Consiglieri regionali di Fratelli d’Italia)