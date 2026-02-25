Trasferita la Direzione generale dell’ASL BT, al via la razionalizzazione degli spazi aziendali

ANDRIA - L’ASL BT ha ufficialmente trasferito la sede legale della Direzione generale da via Fornaci n. 201 a via Barletta n. 200, sempre nella città di Andria. Il passaggio, operativo da mercoledì 25 febbraio, segna una tappa centrale di un più ampio piano di riorganizzazione aziendale.

L’obiettivo dichiarato è l’accentramento degli uffici amministrativi e la rifunzionalizzazione complessiva degli spazi di proprietà dell’azienda sanitaria. Una scelta orientata all’ottimizzazione delle risorse, con l’eliminazione di diversi canoni di locazione e il riutilizzo degli immobili già appartenenti al patrimonio aziendale.

Il trasferimento degli uffici consentirà di superare le criticità legate alla frammentazione logistica e ai contratti di affitto attualmente in essere. Contestualmente sarà possibile accedere a finanziamenti regionali destinati alla ristrutturazione di immobili da adibire ad attività sanitarie, finora utilizzati per funzioni amministrative.

«L’intervento - spiega il commissario straordinario dell’ASL BT, Tiziana Dimatteo - nasce dalla prioritaria esigenza di concentrare in un’unica sede gli uffici amministrativi e tecnici dell’azienda, superando la frammentazione logistica presente, con l’obiettivo di ottimizzare le risorse, velocizzare le procedure amministrative e garantire un più efficace e ordinato scambio di informazioni tra le diverse aree. Ciò garantirà una macchina amministrativa, concentrata in un’unica sede, più snella, coordinata ed efficiente».

La riorganizzazione, precisa il commissario, si inserisce in un progetto organico avviato da anni per trasformare locali amministrativi in spazi dedicati all’attività assistenziale, anche grazie a fondi regionali. «Obiettivo è proseguire concretamente nel potenziamento dei servizi, sia amministrativi sia sanitari, per una sanità territoriale sempre più organizzata, sostenibile e vicina ai bisogni delle persone. In questo contesto la razionalizzazione degli spazi e delle risorse rappresenta un passo concreto verso una gestione più responsabile ed efficace del patrimonio aziendale».

Nel dettaglio, presso lo stabile di via Fornaci n. 201 ad Andria saranno collocate l’unità operativa di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza (NPIA), la Riabilitazione territoriale, il Dipartimento delle dipendenze patologiche, la Farmacia territoriale, i Consultori e la Sanitaservice.

Ulteriore intervento riguarda il trasferimento della sede del Centro Autismo Territoriale di Barletta, che sarà ricollocata presso gli uffici distrettuali di piazza Principe Umberto, negli spazi precedentemente occupati dall’Area tecnica e dall’Ingegneria clinica. Anche in questo caso la rimodulazione degli ambienti risponde ad una logica di utilizzo più funzionale degli immobili aziendali, con l’obiettivo di garantire spazi più adeguati alle esigenze assistenziali.

L’ASL BT assicura che sarà fornita tempestiva comunicazione sulle tempistiche operative dei trasferimenti, garantendo la continuità dei servizi durante tutte le fasi della riorganizzazione.

