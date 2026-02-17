Parte nella ASL BT la Psicologia di base: attivo il nuovo servizio territoriale di supporto psicologico ai cittadini

ANDRIA - È operativo nei distretti socio-sanitari di Andria, Barletta, Trani-Bisceglie e Canosa di Puglia-Minervino Murge-Spinazzola il nuovo servizio di Psicologia di base, istituito in attuazione della Legge Regionale n. 11/2023. A partire dal mese di marzo l’attività sarà estesa anche al distretto di Margherita di Savoia-Trinitapoli-San Ferdinando di Puglia.

Il servizio nasce per garantire un primo livello di assistenza psicologica facilmente accessibile e pienamente integrato con la rete sanitaria territoriale. La figura dello Psicologo di base ha il compito di intercettare precocemente i bisogni psicologici dei cittadini, offrendo un supporto qualificato e vicino ai contesti di vita delle persone e delle comunità.

L’accesso è semplificato e avviene tramite medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, specialisti e PUA (Porta unica di accesso). Tra le prestazioni previste rientrano il sostegno nei casi di disagio emotivo temporaneo, le difficoltà di adattamento, i sintomi ansioso-depressivi, i momenti critici del ciclo di vita, il supporto alla gestione delle patologie croniche e all’aderenza alle cure, oltre alle attività di promozione del benessere psicologico.

«L’attivazione del servizio - commenta il Commissario straordinario della ASL BT, Tiziana Dimatteo - rappresenta un ulteriore significativo passo verso il potenziamento dell’assistenza territoriale e della tutela della salute mentale di prossimità».

