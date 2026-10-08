Libera Italia, Centro Culturale “Aldo Moro” e Lega in campo a San Ferdinando di Puglia: «Dare voce ai problemi quotidiani della cittadinanza»

SAN FERDINANDO DI PUGLIA - Sicurezza, asili nido, verde pubblico e impianti sportivi. Riparte dai problemi quotidiani della città il percorso politico che l’Associazione Libera Italia, il Centro Culturale “Aldo Moro” e la sezione cittadina della Lega intendono portare avanti con il coinvolgimento di rappresentanti del mondo civico. In una nota congiunta, le tre organizzazioni rivendicano la continuità dell’azione di opposizione e indicano i temi sui quali concentrare l’attenzione, mentre San Ferdinando di Puglia attende l’esito degli accertamenti disposti dalla Prefettura sull’attività amministrativa dell’ente comunale.

Il riferimento è al procedimento avviato all’inizio dell’anno: il 10 febbraio 2026 si è insediata presso il Comune la commissione di accesso nominata dal Prefetto di Barletta Andria Trani, Flavia Anania, ai sensi dell’articolo 143 del Testo unico degli enti locali, su delega del Ministro dell’Interno, per verificare l’eventuale presenza di forme di infiltrazione o condizionamento di tipo mafioso nell’attività amministrativa. Con provvedimento prefettizio n. 238/R del 23 aprile 2026, comunicato agli organi dell’ente il 6 maggio, l’attività della commissione è stata prorogata di ulteriori tre mesi, con termine dei lavori fissato al 10 agosto 2026. La norma prevede che, entro 45 giorni dal deposito delle conclusioni della commissione, il Prefetto, sentito il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica integrato con la partecipazione del Procuratore della Repubblica competente per territorio, trasmetta al Ministro dell’Interno una relazione sugli esiti degli accertamenti. Entro tre mesi dalla trasmissione della relazione prefettizia, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’Interno, può deliberare lo scioglimento del Consiglio comunale, che viene poi disposto con decreto del Presidente della Repubblica. Qualora non sussistano i presupposti per lo scioglimento o per l’adozione degli altri provvedimenti previsti dalla legge, il Ministro dell’Interno, entro lo stesso termine, emana un decreto di conclusione del procedimento nel quale dà conto degli esiti dell’attività di accertamento.

La nota congiunta di Libera Italia, Centro Culturale “Aldo Moro” e Lega si apre proprio richiamando la «fase delicata» che la comunità sta attraversando, «un momento di attesa» per l’esito delle verifiche. In questo frangente, sottolineano i firmatari, deve prevalere il «rispetto dello Stato e delle Istituzioni tutte», con l’auspicio che non siano emersi elementi tali da comportare lo scioglimento del Consiglio comunale.

Tuttavia, l’attesa non deve fermare l’attività politica: nel documento si ribadisce che le forze di opposizione devono continuare a svolgere il proprio ruolo di controllo e di sensibilizzazione sull’operato dell’attuale amministrazione.

È su questo terreno che si sviluppa l’impegno comune. Le tre organizzazioni denunciano «lacune politico-amministrative» sul fronte della sicurezza, degli asili nido, della manutenzione del verde e del decoro urbano. Tra le questioni sollevate figura anche la fruibilità delle strutture sportive, con un richiamo alla piscina comunale, al campo sportivo, al palazzetto dello sport e al campo da padel. L’obiettivo dichiarato è «dare voce ai problemi quotidiani della cittadinanza».

«Non è un inizio, non è la chiusura ma solo il prosieguo di un percorso politico per il bene e nell’interesse della nostra comunità», concludono i firmatari.

Redazione CorriereOfanto.it