Crescere fra radici e innovazione: il racconto di Marina Parente e la sua ‘Terra d’Oro’

TRINITAPOLI - Un’azienda giovane ma con profonde radici nel passato del nostro territorio. Abbiamo incontrato Marina Parente, imprenditrice del settore agricolo, CEO dell’azienda agricola Terra d’Oro.

Qual è stata l’ispirazione dietro la creazione dell’azienda agricola “Terra d’Oro” con il marchio “Dono Dorato”?

“L’ispirazione per il marchio Dono Dorato sono le nostre radici. Il riferimento è ai doni della nostra terra, il dono dorato in assoluto per noi è l’olio extravergine d’oliva. Il nostro logo racchiude al suo interno tutti i decori che venivano utilizzati nella Daunia antica, ritrovati sui cocci dei reperti archeologici che appartengono alla nostra cultura. Quindi per noi il territorio, la storia e la storia dell’arte sono fondamentali ed a quello ci ispiriamo.”

Quali sono le materie prime d’eccellenza che l’azienda utilizza per i suoi prodotti?

“In primis le olive, quindi l’olio è il nostro core business.”

Puoi condividere con noi la filosofia e i valori che guidano l’azienda nella produzione di olio E.V.O., vino, pasta e altro?

“La cosa più importante per noi nella produzione è che siano prodotti artigianali, quindi nulla di commerciale ma un prodotto fatto come in casa, che sia pasta, una confettura, il pomodoro. Per esempio, non aggiungiamo zuccheri alla frutta nelle confetture, per cui mantengono il sapore del frutto originale.” (Video Olio E.V.O.)

Come rendete unici i prodotti a marchio “Dono Dorato” rispetto alla concorrenza?

“Vogliamo dare la giusta veste al nostro prodotto. Ha un valore molto alto, quindi anche il suo “vestito” deve essere al livello della sua qualità. Per l’olio abbiamo scelto una bottiglia nostra personalizzata, che ha una linea tutta sua, ripresa dai dipinti di Morandi. Vestiamo la bottiglia in vari colori, in modo da poterla abbinare all’arredamento di un privato o di un ristorante. Stessa cosa per i vasetti e le etichette: una linea tutta nostra, tendente al total black, che riprende il nostro stile, molto personale.”

Come viene preservata la qualità dei vostri prodotti, nella coltivazione e nella produzione?

“Abbiamo in azienda tutto ciò che serve per tenere i prodotti al meglio, quindi le cisterne sotto azoto, il sottovuoto e contenitori molto più igienici dele classiche lattine per l’olio, perché l’olio nel confezionamento passa all’interno di una sacca sottovuoto, per cui fino all’ultima goccia mantiene le sue caratteristiche organolettiche intatte. Viene spillato attraverso un rubinetto, quindi non viene mai a contatto né con la luce né con l’aria.”

Quali sono i piani futuri dell’azienda e i nuovi prodotti che possiamo aspettarci?

“Siamo sempre in continua evoluzione e infatti di recente abbiamo inserito nuovi prodotti nel nostro paniere, tipo un condimento bianco, uno di mela e uno balsamico; abbiamo anche inserito dei nuovi vini nella nostra carta, che stiamo quindi ampliando. Abbiamo anche gli olii aromatizzati, al tartufo, all’arancia, all’aglio...” (Foto)

Puoi raccontarci un aneddoto significativo legato alla vostra azienda o ai vostri prodotti?

“La nostra azienda non è storica o tramandata, è stata fondata di recente quindi è molto giovane. Abbiamo studiato per essere quello che siamo adesso, nessuno ci ha presentato il “piatto pronto” ma ce lo siamo creato noi. Il nostro intento all’inizio era farci una casa in campagna, poi abbiamo completamente stravolto il progetto della dimora e abbiamo creato un’azienda. Il progetto include anche le nostre idee future: oltre al confezionamento, svilupperemo anche altro.”

Come è stato l’andamento del marchio in questi anni e quali traguardi avete raggiunto?

“Inizialmente puntavamo al mercato estero. Avevamo iniziato un bel lavoro su alcuni mercati ma poi il Covid ci ha bloccati. Da lì non ci siamo fermati ma abbiamo iniziato ad inserire nuovi prodotti oltre il pregiatissimo olio, ampliando il paniere e la clientela in Italia. Superato il Covid, abbiamo ripreso a viaggiare e portare i nostri prodotti in giro per il mondo. La nostra grande soddisfazione è essere oggi presenti in diversi ristoranti italiani nel mondo, come negli Emirati Arabi Uniti, Francia, Germania, Belgio, Lussemburgo. I prossimi mercati su cui puntiamo sono il Brasile e gli Stati Uniti. Siamo alla conquista del mondo.”

Come giovane imprenditrice, quale messaggio vuoi lanciare ai tanti giovani “fermi ai box”, magari davanti ad un bar?

“Ritengo che i giovani oggi abbiano un grande potenziale e abbiano tutto ciò che serve per sviluppare attività in ogni campo, ma siano frenati dalla vita comoda. Potrebbero fare veramente tantissimo.”

