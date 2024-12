Crisi idrica, le raccomandazioni di AQP e Comune per limitare gli sprechi d’acqua potabile

MARGHERITA DI SAVOIA - La Direzione di AQP ha informato i Comuni del territorio che sta procedendo ad una riduzione della pressione nell’erogazione dell’acqua per affrontare la severa crisi idrica in atto.

Purtroppo la scarsità delle piogge nei mesi scorsi, come previsto, ha inciso in maniera pesante sulla disponibilità delle risorse: in assenza di adeguate precipitazioni la quantità di acqua disponibile potrebbe rivelarsi insufficiente già dal prossimo mese di gennaio. (Approfondimenti)

In questo contesto, in cui i consumi restano superiori agli apporti, è necessario evitare gli sprechi per superare la fase più critica: meno acqua sarà consumata da tutti noi, più si allontanerà il rischio di dover far fronte a ulteriori restrizioni. «È fondamentale in questa situazione - dichiara il Sindaco avv. Bernardo Lodispoto - sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza di un uso responsabile delle risorse idriche. Un appello che va rivolto a tutti: è indispensabile evitare di consumare troppa acqua nelle nostre attività giornaliere ed è giusto limitarci agli usi prioritari per recuperare la quantità necessaria per il fabbisogno di tutti. Purtroppo il livello della crisi idrica per l’acqua potabile in Puglia è passato da medio ad alto e dobbiamo adeguarci di fronte a questa necessità con atteggiamenti e consumi responsabili che richiedono la collaborazione da parte di tutti».

UFFICIO COMUNICAZIONE STAFF DEL SINDACO