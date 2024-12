Programmata la manutenzione del verde pubblico in città e nelle borgate a dicembre. Dagnelli: “Lavoro encomiabile da parte degli operatori”

CERIGNOLA - L’assessorato all’Ambiente del Comune di Cerignola comunica il programma di manutenzione del verde pubblico dell’area urbana e delle borgate previsto fino il 31 dicembre 2024.

Nello specifico, il programma prevede:

- sfalcio d’erba, manutenzione di siepi e di arbusti e di pulizia in: quartiere San Samuele (prosecuzione lavori); parchi comunali (Villa Comunale, parco Lagonegro, parco 2 giugno, parco della Mezzaluna, zona Tamma, parco Baden-Powell); area cani siti nei parchi comunali (Villa Comunale, parco Baden-Powell), viale di Levante, piano San Rocco, centro cittadino, Borgo Libertà, segnalazioni varie ed eventuali;

- manutenzione alberi in: via Pirandello (prosecuzione lavori di potatura), piazza Ventimiglia (inizio operazioni sui pini), via Quasimodo (inizio operazioni), segnalazioni varie ed eventuali.

“La cura del verde pubblico è una delle priorità dell’Amministrazione ed il lavoro encomiabile da parte degli operatori ne è parte integrante ed essenziale - spiega Domenico Dagnelli, assessore all’Ambiente -. Accanto alle operazioni di manutenzione ordinaria, che proseguono senza sosta, nei giorni scorsi abbiamo avviato un’imponente opera di piantumazione di nuovi alberi, per arricchire il patrimonio arboreo della nostra città, che proseguirà nelle prossime settimane”.

Comunicato Stampa Comune di Cerignola