Cerignola, oltre 180 nuovi cestini in città. L’assessore Sforza: “Con l’arrivo dei nuovi contenitori non ci sono più alibi per nessuno”

CERIGNOLA - Partirà a breve a Cerignola l’installazione di oltre 150 nuovi cestini per i rifiuti e più di 30 contenitori specifici per le deiezioni canine. I cestini verranno posizionati strategicamente in diverse aree della città, con l’obiettivo di facilitare la corretta raccolta dei rifiuti e migliorare il decoro urbano.

I cestini verranno collocati in punti ad alta frequentazione, come piazze, strade principali, parchi e aree di interesse pubblico. Questo favorirà l’utilizzo da parte dei cittadini e ridurrà la dispersione dei rifiuti.

“È un’iniziativa che segna un piccolo punto di svolta per la nostra città. Per troppo tempo abbiamo visto angoli sporchi e sentito lamentele per la mancanza di strumenti adeguati. Con l’arrivo di questi nuovi contenitori, non ci sono più alibi per nessuno: non sarà più tollerabile lasciare rifiuti a terra. Ho chiesto con fermezza alla società TeknoService di dedicare massima attenzione allo svuotamento quotidiano dei cestini, garantendo così che siano sempre disponibili e funzionali”, le parole dell’assessore all’Ambiente, Vincenzo Sforza.

“L’obiettivo finale è quello di creare una città più pulita, ordinata e rispettosa dell’ambiente, attraverso un’azione sinergica tra l’installazione di nuovi contenitori e il coinvolgimento attivo della cittadinanza”, il commento del sindaco di Cerignola, Francesco Bonito.

Comunicato Stampa Comune di Cerignola