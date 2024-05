Domenica 5 maggio, in programma la 12^ edizione di ‘Trinitapoli in corsa’

TRINITAPOLI - Sport e Natura: un binomio per la promozione del turismo a Trinitapoli. Organizzata dalla locale “ASD Atletica”, con il patrocinio di Provincia BAT, Comune, CONI Puglia e FIDAL di Puglia e di Foggia, si svolgerà, domenica 5 maggio, la 12^ edizione di “Trinitapoli…in corsa”, valida come quarta tappa del “Grand Prix Capitanata Terra dell’Atletica”, organizzato dal Comitato FIDAL di Foggia.

Non a caso, la gara, in partenza alle ore 9.30 dal Palazzetto dello Sport “S. Pertini”, prevede un percorso, di 9,8 km, che comprende: l’attraversamento di luoghi di natura incontaminata compresi nella Zona umida di Trinitapoli, di cui si potrà osservare la bellezza naturale del paesaggio; il passaggio per i sentieri ricchi di salicornie e tamerici di zona Castello, su cui insistono le torrette per l’avvistamento degli uccelli migratori e acquatici e, soprattutto, dei fenicotteri rosa che popolano le vasche adiacenti lo stadio comunale; fino a giungere alla Casa di Ramsar, sede del Centro di Educazione Ambientale. E dopo aver sfiorato il Parco Archeologico degli Ipogei, gli atleti si dirigeranno verso l’arrivo, stabilito presso il Palazzetto dello Sport, dopo aver attraversato il Parco naturale cittadino e Masseria Scarola.

Alla gara, che avrà per il 12^ anno consecutivo il fiduciario comunale del CONI, Giuseppe Acquafredda, come speaker, risultano iscritti circa 600 atleti (nel 2023, vincitrice Veronica Inglese, furono 506) tra cui Mimmo Ricatti, tesserato con la ASD “Corricastrovillari”. Già campione italiano assoluto, nel 2011 a Torino nei 10 km. su pista e, nel 2012, campione italiano di corsa su strada nei 10 km. a Scicli.

Tutti gli iscritti alla gara riceveranno uno zainetto contenente vasetti di prodotti locali, vino, sale. Inoltre, ad iniziativa del gruppo di lavoro “Trinitapoli città che legge”, tutti gli atleti partecipanti potranno ritirare, gratuitamente, dalla libreria “bookcrossing”, appositamente allestita, un libro a scelta.

La gara, riservata ai tesserati FIDAL - Cat. AGM-SM-SM35 e oltre, M/F e agli enti di promozione sportiva, a cui possono partecipare anche i “liberi”, è stata organizzata dalla ASD di Savino Nanula con la collaborazione di Associazione nazionale volontari Carabinieri; AVIS Trinitapoli; Cooperativa “Lilith Med 2000”; Osservatorio “Giulia e Rossella”; Centro Antiviolenza; ICRON; Basket Trinitapoli; Casa di Ramsar; Gruppo di lavoro “Trinitapoli Città che legge”.

GAETANO SAMELE