Con le ali ai piedi, non solo per vincere ma anche per ammirare le bellezze della zona umida

TRINITAPOLI - L’A.S.D. Atletica Trinitapoli, nell’ambito delle iniziative organizzate in collaborazione con il Comune di Trinitapoli, intese a diffondere l’atletica leggera, ripropone per il 7 maggio prossimo, la 11^ Trinitapoli in corsa, una gara su strada di 9,5 km inserita nel calendario FIDAL, valida come 5^ tappa del GRAN PRIX DELLA CAPITANATA e 3^ tappa del Trofeo DOLICHOS. Il raduno della giuria e dei concorrenti è fissato per le ore 8.00 presso il Palazzetto dello Sport in via Mandriglia, nella zona 167 a Trinitapoli, con partenza ore 9.30.

A disposizione degli atleti ci saranno ampi parcheggi, spogliatoi e bagni.

Per l’11° anno consecutivo, speaker e animatore della manifestazione sarà il prof. Giuseppe Acquafredda, ex staffettista dell’AVIS Barletta insieme al grande Pietro Mennea.

Le iscrizioni si potranno effettuare entro le ore 12:00 di venerdì 5 maggio sul sito www.correreinpuglia.it utilizzando la procedura ICRON Evolution.

Questa è una gara sui generis che i partecipanti difficilmente riusciranno a dimenticare.

Prima di tutto il percorso di 9,5 km, ben segnalato e controllato dai giudici FIDAL, sarà caratterizzato dal passaggio nel Centro di Educazione Ambientale, all’interno della zona umida, dove si potranno osservare le bellezze naturali del paesaggio e dove sono previste, al termine della manifestazione, visite guidate nei dintorni. Sullo stesso percorso si disputerà anche una gara non competitiva.

Inoltre, la premiazione quest’anno riserva delle sorprese, grazie all’adesione dell’A.S.D. Atletica al Patto della Lettura. Infatti, il responsabile Savino Nanula ha programmato di donare un libro a tutti i partecipanti alla gara.

A tal proposito, si è avviata nel paese una poderosa raccolta di libri di narrativa che saranno poi regalati a tutti.

La corsa non avrà fine con il taglio del traguardo. Ogni atleta si immergerà a casa nella lettura, continuando così a correre… con la fantasia.

Le classifiche saranno pubblicate sul sito www.correreinpuglia.it. Per ulteriori informazioni, contattare Nanula Savino agli indirizzi e-mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. , Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..

ANTONIETTA D’INTRONO