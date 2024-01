Arresti a Zapponeta durante la notte di San Silvestro grazie al sistema di videosorveglianza e al pronto intervento delle forze dell’ordine

ZAPPONETA - La notte di San Silvestro, i militari dell’Arma della Stazione di Zapponeta hanno inseguito e tratto in arresto i protagonisti di un furto d’auto, che per la seconda volta in poco tempo è accaduto nel territorio di Zapponeta. Gli autori dell'evento delittuoso erano giunti a Zapponeta a bordo di un'auto, circostanza documentata e ricostruita anche grazie al sistema di videosorveglianza installato nel territorio dal Comune zapponetano.

Nell’immediatezza, i Carabinieri, che al momento dell’accaduto erano impegnati nel servizio di controllo predisposto in concomitanza dei festeggiamenti di fine anno, si sono resi protagonisti di un inseguimento lungo la SP 66 in direzione Trinitapoli, riuscendo ad intercettare e ad arrestare alcuni degli indagati. Ancora una volta, l’efficiente sistema di telecamere di videosorveglianza, messo a punto dall’Amministrazione Comunale di Zapponeta, unitamente ad un accurato lavoro di investigazione e prevenzione condotto dagli uomini dell’Arma dei Carabinieri, comandati dal Mar. Capo Marco Dicorato, nonché all’operato degli agenti di Polizia Locale, hanno funzionato e hanno consentito di arginare taluni tentativi di azioni criminose perpetrati nel territorio comunale.

“L’episodio dimostra una volta di più quanto il lavoro di prevenzione sia fondamentale per arginare taluni fenomeni criminosi, perpetrati a danno di cose e persone nel nostro territorio”, ha fatto sapere il Sindaco di Zapponeta, Vincenzo Riontino. “È possibile prevenire simili spiacevoli fenomeni delittuosi solo grazie alla presenza costante di uomini e donne che lavorano quotidianamente per la sicurezza del territorio, facilitati anche dall’ausilio delle tecnologie che il Comune ha messo a disposizione della comunità in questi anni, in primis il sistema di videosorveglianza”.

“Purtroppo, nelle giornate di festività, Zapponeta non è stata scevra da altri tentativi di azioni criminose, e penso al danneggiamento aggravato a danno del Postamat sito sul retro dell’unico ufficio postale presente sul territorio, che creerà un disagio grave alla popolazione chissà per quanto tempo”, prosegue il primo cittadino zapponetano. “Pertanto, in aggiunta al doveroso plauso che rivolgo alle forze di sicurezza, dall’Arma dei Carabinieri agli agenti della Polizia Locale, non posso esimermi dal sottolineare ulteriormente quanto la presenza costante di tali operatori sia fondamentale per contrastare qualsivoglia fenomeno di natura criminale e che, pertanto, essa deve essere sempre garantita”.

GENNARO MISSIATO LUPO