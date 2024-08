Al via i solenni festeggiamenti in onore di San Ferdinando Re, patrono di San Ferdinando di Puglia

SAN FERDINANDO DI PUGLIA - Il suono festoso delle campane e il risveglio pirotecnico, accompagnati dall’esibizione per le vie del paese della Bassa Musica “Città di Molfetta”, daranno il via, come da tradizione, questa mattina, ai solenni festeggiamenti del Santo Patrono di San Ferdinando di Puglia, San Ferdinando Re, per concludersi domenica 1° settembre. Dopo la celebrazione della Santa Messa in Chiesa Madre, presieduta dal parroco, Mons. Domenico Marrone, il programma messo a punto dalla presidente del comitato festa patronale, Maria Spera, prevede l’accensione delle luminarie in piazza della Costituzione, dove, dopo la presentazione delle squadre di calcio locali (Virtus e C5), alle ore 21:00, si terrà lo spettacolo “Ride bene chi ride a Napoli”, con la partecipazione del cantattore Vincenzo De Michele, di Luigi Pagliara (chitarra), Mario Ciuffreda (batteria), Giuseppe Fabrizio (pianoforte), Mario Longo (basso) e Raffaele De Sanio (violino).

La giornata di sabato sarà dedicata alle manifestazioni sportive e, in particolare, a una biciclettata per le vie cittadine, organizzata da tutte le società sportive locali (ASD Ciclistica, Polisportiva AVIS, Vespa Club, Virtus, Master on the Road, Calcio a 5). La serata si concluderà con il concerto, in piazza della Costituzione, della cantante barese Anna Oxa alle ore 21:30.

Domenica 1° settembre, ultimo giorno della festa, alle ore 11:00, Mons. Leonardo D’Ascenzo, Arcivescovo di Trani-Barletta-Bisceglie e Nazareth, presiederà una concelebrazione eucaristica nella Chiesa Madre, dedicata a San Ferdinando Re, alla presenza di autorità civili e religiose. In serata, alle 19:30, si svolgerà la processione dell’icona del Santo Patrono per le vie del paese. Alle 22:00, il concerto dell’orchestra “Gli Armonici” e la cover de “Il Volo” in piazza della Costituzione e, a seguire, lo spettacolo pirotecnico nell’area mercatale chiuderanno l’evento, preceduto da 7 incontri di preparazione con teologi, filosofi, pedagogisti, psichiatri e psicologi.

GAETANO SAMELE