Trinitapoli, confronto istituzionale con ARCA Capitanata su assegnazioni, nuove costruzioni e sicurezza degli immobili

TRINITAPOLI - Si è tenuto il 26 giugno scorso un incontro operativo presso la sede di ARCA Capitanata a Foggia, al quale hanno partecipato l’assessore ai Lavori Pubblici, Luigi Di Leo, e il consigliere comunale Pietro De Angelis, insieme ai tecnici dell’ente. Al centro del confronto, la situazione del patrimonio immobiliare a Trinitapoli.

Tra i temi principali, il perfezionamento catastale di quattro alloggi in via Casaltrinità, per i quali si auspica ora una rapida assegnazione. Sollecitata anche la riattivazione degli appartamenti ancora murati, con richiesta formale ad ARCA di procedere ai lavori di ripristino.

Ampio spazio è stato dedicato al progetto per la realizzazione di 12 nuovi alloggi in via Mandriglia, su suolo comunale. Il progetto esecutivo è stato consegnato ed è in attesa di approvazione, passo preliminare alla firma della convenzione tra ARCA e il Comune.

Affrontata inoltre la questione degli alloggi occupati abusivamente: il censimento effettuato dai Vigili Urbani ha portato all’attivazione di una cabina di regia presso la Prefettura, sulla base delle nuove disposizioni previste dal Decreto Sicurezza.

Infine, in seguito ad una segnalazione del 19 giugno, sono in corso verifiche strutturali su un edificio in Piazza della Costituzione (leggi). L’Amministrazione ha chiesto un intervento urgente per garantire la sicurezza dei residenti, confermando l’impegno a proseguire l’attività di monitoraggio sul patrimonio ARCA.

Redazione CorriereOfanto.it