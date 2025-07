Trinitapoli rende omaggio a Mons. Pavone per i 52 anni di sacerdozio: il sindaco Di Feo e l’Amministrazione comunale esprimono gratitudine

TRINITAPOLI - La Città si stringe attorno a Mons. Giuseppe Pavone per celebrare un traguardo significativo: il 52° anniversario della sua ordinazione sacerdotale, che ricorre oggi, 14 luglio 2025.

A nome dell’intera comunità cittadina, il sindaco Francesco di Feo e l’Amministrazione comunale hanno voluto esprimere pubblicamente i più sinceri e affettuosi auguri al parroco della Parrocchia Beata Maria Vergine di Loreto, riconoscendone il lungo e instancabile impegno pastorale.

«Caro Don Peppino - si legge nel messaggio istituzionale - ti ringraziamo per il prezioso servizio che hai svolto in questi oltre cinquant’anni. La tua testimonianza di fede e il tuo cammino sacerdotale rappresentano un punto di riferimento autentico per tutta la nostra comunità. Il tuo esempio continuerà a ispirarci e a guidarci».

Nato a Trinitapoli il 1° gennaio 1950, Mons. Giuseppe Pavone ha intrapreso la via del sacerdozio fin da giovanissimo, entrando nel Seminario Arcivescovile di Bisceglie nel 1961 e completando poi gli studi liceali, filosofici e teologici presso il Pontificio Seminario Regionale “Pio XI”. È stato ordinato sacerdote il 14 luglio 1973 nella stessa parrocchia in cui ancora oggi esercita il suo ministero, per l’imposizione delle mani dell’allora arcivescovo Giuseppe Carata.

Dal 1973 è stato vicario cooperatore nella parrocchia della Beata Maria Vergine di Loreto, per poi assumerne la guida come parroco nel 1978. Parallelamente, ha ricoperto numerosi incarichi a livello diocesano: vicario episcopale della zona pastorale Ofantina, pro vicario e poi vicario generale dell’Arcidiocesi di Trani-Barletta-Bisceglie. Nel 2017, durante la sede vacante dell’arcidiocesi, ha assunto la responsabilità di amministratore diocesano, guidando temporaneamente la Chiesa locale in una delicata fase di transizione.

Attualmente, Mons. Pavone è anche assistente diocesano del settore Adulti di Azione Cattolica, incarico che continua a svolgere con dedizione e spirito di servizio. Nel corso del suo lungo ministero ha promosso iniziative pastorali, culturali e sociali di grande rilievo per la comunità trinitapolese: dalla fondazione della scuola materna “Lauretana” alla realizzazione dell’oratorio parrocchiale, dal restauro della chiesa alla pubblicazione di un periodico parrocchiale.

Nel 2023, in occasione del suo 50° anniversario di ordinazione, la città gli ha tributato un’ampia celebrazione sul sagrato del Santuario mariano, presieduta dall’Arcivescovo Leonardo D’Ascenzo, accompagnata dalla presentazione del volume commemorativo “Al Servizio di Dio e del Suo Popolo”, testimonianza di mezzo secolo di fedeltà al Vangelo e alla comunità.

Dal prossimo 1° settembre, come annunciato ufficialmente, Mons. Pavone lascerà la guida della parrocchia per assumere un nuovo incarico come padre spirituale della Confraternita di Sant’Anna, mentre la parrocchia verrà affidata a don Vincenzo De Ceglie.

La ricorrenza di oggi non è solo un momento di festa, ma anche un’occasione per rinnovare pubblicamente la gratitudine di un’intera città ad un sacerdote che, con umiltà e passione, ha accompagnato per oltre cinque decenni la crescita spirituale, culturale e civile di Trinitapoli. Una figura autorevole, rispettata, profondamente radicata nel tessuto sociale, che continua a rappresentare un punto di riferimento per credenti e non credenti.

Redazione CorriereOfanto.it