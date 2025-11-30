Assalto al Postamat, Ventola: «Episodio di una gravità assoluta. Solidarietà alla città di San Ferdinando di Puglia e massima attenzione dello Stato»

SAN FERDINANDO DI PUGLIA - «L’assalto compiuto questa notte all’ufficio postale di San Ferdinando di Puglia (leggi, ndr) è un fatto di una gravità assoluta. Le modalità utilizzate dai criminali, che sono arrivati a impiegare una ruspa per tentare di scardinare la cassaforte del bancomat e hanno addirittura ostacolato l’intervento dei Carabinieri chiudendo con un catenaccio il cancello della caserma, sono qualcosa di allucinante e testimoniano un livello di violenza e premeditazione inaccettabile.

Accolgo positivamente la tempestiva convocazione, da parte del Prefetto, del Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica. È un segnale importante, che dimostra come le istituzioni stiano reagendo con immediatezza di fronte ad un episodio che non può e non deve passare inosservato.

Esprimo la mia piena solidarietà e vicinanza alla città di San Ferdinando di Puglia, al Sindaco che la rappresenta, ai residenti svegliati nel cuore della notte e a tutto il territorio colpito da questo atto criminale. Ringrazio inoltre i Carabinieri per l’intervento tempestivo che ha costretto i malviventi alla fuga, evitando conseguenze ancora più gravi.

Lo Stato, ne sono certo, dimostrerà ancora una volta di essere presente e determinato nel contrasto a ogni forma di criminalità. Episodi di tale brutalità non possono trovare spazio nelle nostre comunità e meritano una risposta ferma, coordinata e immediata.»

FRANCESCO VENTOLA (Europarlamentare di Fratelli d’Italia)