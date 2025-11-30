Solidarietà del sindaco Di Feo alla città di San Ferdinando di Puglia, dopo il violento assalto all’ufficio postale

TRINITAPOLI - Il sindaco di Trinitapoli, Francesco di Feo, ha espresso piena solidarietà al collega sindaco di San Ferdinando di Puglia, Michele Lamacchia, e all’intera comunità sanferdinandese dopo il gravissimo episodio avvenuto questa mattina ai danni dell’ufficio postale (leggi, ndr).

Secondo quanto ricostruito, intorno alle ore 4:45 una banda di malviventi ha fatto irruzione nell’edificio delle Poste Italiane utilizzando una ruspa, sventrando la facciata e causando danni ingenti alla struttura. Il colpo sarebbe tuttavia fallito: la cassa è rimasta in strada. Il forte boato ha allertato diversi cittadini, che hanno immediatamente avvisato i Carabinieri. L’intervento tempestivo dei militari ha messo in fuga i responsabili.

«Siamo sconvolti dalla brutale violenza con cui è stato perpetrato questo atto criminale - dichiara il sindaco di Feo -. A nome dell’Amministrazione Comunale e di tutta la cittadinanza di Trinitapoli, esprimo piena vicinanza al collega sindaco Michele Lamacchia e a tutti i cittadini di San Ferdinando di Puglia. Episodi così gravi colpiscono l’intero territorio e non possono lasciare indifferenti».

Di Feo ha inoltre confermato la disponibilità del Comune di Trinitapoli ad assicurare ogni forma di collaborazione istituzionale: «Siamo pronti a collaborare e ad offrire tutto il sostegno possibile in questo momento difficile».

GAETANO DALOISO