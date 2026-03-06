Interdittiva antimafia per un’azienda ortofrutticola di Trinitapoli. Si tratta del quarto provvedimento emesso dal prefetto Anania dal suo insediamento

BARLETTA - Prosegue senza sosta l’attività di prevenzione antimafia della Prefettura di Barletta Andria Trani per contrastare tentativi di condizionamento illecito nelle realtà economiche del territorio. Nei giorni scorsi il Prefetto Flavia Anania ha infatti emesso un nuovo provvedimento interdittivo (il quarto dal suo insediamento), questa volta nei confronti di un’azienda ortofrutticola di Trinitapoli.

L’istruttoria svolta dagli Organi di Polizia, successivamente oggetto di approfondita e puntuale valutazione nell’ambito delle riunioni del Gruppo Interforze Antimafia istituito presso la Prefettura, ha messo in evidenza la contiguità della titolare dell’impresa individuale con soggetti di elevato spessore criminale, riconducibili a gruppi delinquenziali locali.

L’adozione delle interdittive antimafia si colloca nel necessario bilanciamento tra la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica e la libertà di iniziativa economica garantita dall’articolo 41 della Costituzione. Si tratta, infatti, di uno strumento di prevenzione amministrativa finalizzato ad evitare che attività economiche esposte al rischio di condizionamento possano entrare in rapporto con la pubblica amministrazione o beneficiare di risorse pubbliche, contribuendo così a preservare il corretto funzionamento del mercato e la tutela dell’economia legale.

In tale ambito, la Prefettura continua ad operare con costante attenzione, in stretto raccordo con le Forze di Polizia, per prevenire e contrastare ogni possibile tentativo di infiltrazione della criminalità organizzata nel tessuto economico del territorio.

Comunicato Stampa Prefettura di Barletta-Andria-Trani