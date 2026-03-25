Trinitapoli, viadotti sul derivativo Ofantino verso il completamento. Passero: «Vantaggi per la sicurezza degli agricoltori»

TRINITAPOLI - I lavori sui due viadotti del canale derivativo Ofantino sono in fase di completamento e l’opera sarà pienamente fruibile entro circa due mesi. Lo rende noto il presidente del gruppo Per la Puglia, Ruggiero Passero, al termine di un sopralluogo sul cantiere.

Gli interventi, finanziati con 750mila euro di fondi regionali e avviati nel 2024, hanno superato le criticità tecnico-burocratiche registrate nella fase iniziale. «Gli ostacoli sono ormai alle spalle», afferma Passero, che evidenzia l’impegno della Regione Puglia e il supporto del sindaco di Trinitapoli Francesco di Feo.

L’opera ha riguardato il ripristino dei viadotti con la sostituzione dei ponticelli metallici con nuove strutture, progettate per garantire maggiore sicurezza e funzionalità. Un intervento atteso dal comparto agricolo, finora costretto a percorsi più lunghi per raggiungere i terreni, con ricadute sulle attività e sul trasporto dei prodotti.

Con il completamento dei lavori, gli operatori potranno accedere ai poderi in modo diretto e in condizioni di maggiore sicurezza, con benefici attesi per l’intero sistema agricolo locale.

LUCIA DARGENIO