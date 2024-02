Nuovi corsi al CPIA “Gino Strada” di Margherita di Savoia. Lodispoto: “Un grande segno di integrazione”

MARGHERITA DI SAVOIA - Il CPIA BAT “Gino Strada” nella sede di Margherita di Savoia, ubicata presso la Scuola secondaria di Primo Grado “G. Pascoli”, organizza corsi di istruzione per adulti, a partire dai 16 anni, che non sono in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione (la vecchia licenza media) o che non hanno assolto l’obbligo scolastico.

I percorsi di istruzione comprendono, oltre a quelli di primo livello, anche la certificazione delle competenze di base connesse all’obbligo di istruzione (primo biennio delle scuole superiori) e percorsi di alfabetizzazione ed apprendimento della lingua italiana finalizzati al raggiungimento dei livelli A1, A2 e B1 del quadro comune europeo per le lingue.

Presso la sede di Margherita di Savoia, per arricchire l’offerta formativa, sono stati inoltre predisposti corsi di potenziamento di lingua inglese di livello base ed avanzato, di lingua spagnola, di lingua cinese, di informatica di base ed intermedia per acquisire nuove competenze digitali e di alimentazione sulla qualità e sicurezza degli alimenti. I corsisti possono decidere di iscriversi anche a più corsi contemporaneamente. Tutti i corsisti, al di là della loro provenienza e preparazione iniziale, saranno accolti e seguiti dai docenti per tutto il loro percorso formativo. Inoltre i corsisti frequentanti il secondo periodo didattico (corrispondente al biennio della scuola superiore) che vogliono proseguire gli studi nel settore dei servizi turistici e della ristorazione potranno seguire delle ore in materie specifiche o tecniche in accordo con i docenti dell’Istituto Alberghiero “A. Moro” di Margherita di Savoia, in modo da poter accedere al terzo anno senza sostenere alcun esame integrativo.

Il Sindaco di Margherita di Savoia, avv. Bernardo Lodispoto, saluta la notizia con soddisfazione: «Attivare questi corsi per i cittadini italiani e stranieri è un grande segno di integrazione che conferma la cultura dell’accoglienza della comunità salinara e favorisce coloro che hanno bisogno di conseguire un titolo di studio per migliorare la loro posizione lavorativa. Questo è un esempio virtuoso di sinergia istituzionale: tutti i corsi sono infatti finalizzati a promuovere l’inclusione sociale, il rispetto e la multietnicità, confermata dal fatto che attualmente presso la sede di Margherita di Savoia sono presenti corsisti di nazionalità italiana, marocchina, egiziana, romena e georgiana. È ferma volontà della nostra amministrazione comunale sostenere iniziative di questo tipo, pertanto invito tutti coloro che fossero interessati e sensibili all’argomento ad iscriversi ai corsi e a partecipare con entusiasmo alle attività del CPIA “Gino Strada”».

