L’anfiteatro comunale “Giuseppe Piazzolla” è pronto a riaprire i battenti dopo il restauro

MARGHERITA DI SAVOIA - È ormai pronto a riaprire i battenti dopo i lavori di restauro e di completamento l’anfiteatro comunale “Giuseppe Piazzolla”.

La struttura, progettata nel 1996 dall’arch. Antonio Riondino e realizzata alle spalle del nuovo Palazzo di Città, misura 45 x 36 metri ed ha una superficie complessiva di 1.620 metri quadri.

«Il degrado cui era stato sottoposto negli ultimi tempi a causa degli agenti atmosferici - dichiara il Sindaco Avv. Bernardo Lodispoto - ha indotto l’amministrazione comunale ad avviare un progetto di recupero e di completamento, finalizzato a risolvere le criticità esistenti e a rendere l’anfiteatro più bello, moderno ed accogliente. L’importo complessivo dei lavori ammonta a 550.000 euro ed è stato finanziato con fondi della Regione Puglia: il progetto è stato redatto dal Responsabile dell’UTC del Comune di Margherita di Savoia, arch. Paolo Camporeale, che desidero ringraziare per il grande impegno con cui sta lavorando per migliorare la nostra città e le strutture di cui essa dispone».

«I lavori di risistemazione ed adeguamento dell’anfiteatro comunale - aggiunge il Sindaco - si sono svolti alacremente e la struttura sta per essere riconsegnata alla cittadinanza con congruo anticipo rispetto alla stagione estiva. Il restyling ha previsto inoltre la sistemazione di nuovi seggiolini ed ora la capienza dell’anfiteatro è di oltre 700 posti tutti a sedere: nell’estate del 2024 potrà essere la location ideale per eventi culturali e manifestazioni di grande prestigio. L’auspicio è che tutti, residenti e turisti, possano goderne rispettando il decoro e la bellezza del luogo perché con questo intervento di recupero il Comune di Margherita di Savoia ha a sua disposizione un vero e proprio gioiellino di cui dobbiamo avere tutti massima cura. In ogni caso la struttura è già stata dotata di telecamere per la videosorveglianza proprio per prevenire eventuali atti vandalici ed a breve si terrà l’inaugurazione ufficiale. Si tratta di un altro obiettivo raggiunto dalla nostra amministrazione comunale, realizzato senza incidere sul nostro bilancio grazie ai fondi regionali».

UFFICIO COMUNICAZIONE STAFF DEL SINDACO