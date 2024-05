San Ferdinando di Puglia, altri 864mila euro di fondi PNRR per la realizzazione di un nuovo asilo nido

SAN FERDINANDO DI PUGLIA - «Abbiamo ottenuto un finanziamento di 864mila euro per realizzare un nuovo asilo nido. È di oggi la comunicazione del Ministero dell’Istruzione e del Merito, di concerto con il dicastero dell’Economia e delle Finanze. (Video)

Altre risorse del PNRR che arrivano a San Ferdinando di Puglia si aggiungono agli altri 4 milioni già intercettati sin qui, per lo più per innovazione digitale e riqualificazione degli edifici scolastici.

Questi 864mila euro serviranno per la realizzazione di una struttura didattica che possa ospitare fino a 60 bambini da 0 a 2 anni. Potremo utilizzarli per un nuovo edificio o per riadattare uno esistente, non ancora destinato alle attività formative.»

ARIANNA CAMPOREALE (Sindaca di San Ferdinando di Puglia)