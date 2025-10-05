Canosa di Puglia, al via la nuova Linea T: un bus turistico per scoprire i tesori archeologici della città

CANOSA DI PUGLIA - Turismo ed archeologia come volano dell’economia locale. Ha preso il via questa mattina, in occasione dell’evento “Archeo e Grano Arso”, una nuova linea turistica sperimentale: la Linea T, un automezzo dell’azienda di trasporto pubblico locale “Caputo” che guiderà i turisti alla scoperta delle ricchezze archeologiche canosine.

La promozione del patrimonio culturale, non a caso, passa anche da infrastrutture e mezzi che possano essere in grado di migliorare l’esperienza del turista. L’Amministrazione comunale, sulla base del percorso intrapreso, ha fortemente voluto iniziare ad inquadrare l’archeologia da un punto di vista diverso, rispondendo alle esigenze dei visitatori e stando al passo con ciò che richiede il turismo nel segno della sostenibilità ambientale.

Il periodo sperimentale del servizio, al via quest’oggi, si concluderà il 31 dicembre 2025, con un numero di corse che aumenterà nel weekend a partire dal venerdì. Il bus partirà dall’area antistante il Battistero di San Giovanni, coinvolgendo in toto tutti i siti e monumenti archeologici della città. Il trasporto sarà effettuato previo pagamento di un ticket di 1 euro per la singola corsa e di 3 euro per la giornaliera.

«La nuova linea turistica sperimentale - spiega l’assessore alla Cultura e all’Archeologia, Cristina Saccinto - rappresenta per la nostra città un ulteriore passo in avanti. C’è fame di cultura: quello che Canosa sta vivendo potremmo definirlo come un “risorgimento archeologico”. A distanza di alcuni anni dal nostro insediamento possiamo affermare che il nostro territorio è tornato ad essere centrale ed oggetto di studio. Cultura significa anche spazi idonei per coltivare le menti: vedi il taglio del nastro alla nuova sede della Pro Loco, un altro traguardo che permetterà ai ragazzi di tornare ad avere un luogo dove poter coltivare ed inseguire le proprie passioni. La strada da percorrere è ancora lunga, ma i risultati raggiunti ci ripagano».

Comunicato Stampa Comune di Canosa di Puglia