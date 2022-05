Arianna Camporale a Telesveva: «“Città futura” innovativa ed ecosostenibile»

SAN FERDINANDO DI PUGLIA - «Andremo oltre il vecchio modo di amministrare». Arianna Camporeale è intervenuta questa mattina in diretta a Spazio Città, la trasmissione condotta dal direttore di Telesveva, Roberto Straniero. «Immagino un Comune in cui i cittadini si sentano accolti - ha proseguito la candidata sindaca di “Città Futura” -, perché trovano efficienza oltre ogni ostacolo burocratico. In ciò ci aiuterà la digitalizzazione, grazie ai fondi del PNRR che intercetteremo già entro settembre».

La “Città Futura” sarà “smart” sotto ogni aspetto tecnologico ed ambientale. Da subito servirà potenziare ed ampliare il Wi-Fi pubblico nelle aree non coperte e negli edifici comunali di maggiore frequentazione, come dovrà essere verificata la disponibilità della fibra presso tutti gli edifici pubblici a partire dalle scuole e presso tutti gli opifici ed aree industriali.

L’istituzione di una delega assessorile alla transizione ecologica porrà attenzione sull’innovazione ecosostenibile: si pensa ad una progressiva sostituzione delle auto in dotazione alla Polizia locale con mezzi elettrici ricaricabili, con un bus elettrico per il trasporto scolastico e per il servizio navetta al cimitero. Sarà quindi necessaria l’installazione di colonnine per la ricarica anche dei autoveicoli elettrici.

Comunicato Stampa “Città Futura”