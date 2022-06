Consuntivo, avanzo di quasi un milione di euro. Pestillo: “Soldi che potevano essere usati per pubblica utilità. Il Comune non è una società per azioni”

SAN FERDINANDO DI PUGLIA - Sempre più incalzante e sempre più decisa si fa la candidata Elena Pestillo a presentare alla città di San Ferdinando tutto quello che non ha funzionato in questi anni e che è sotto gli occhi di tutti. (Video - Foto)

E di appena due giorni la pubblicazione del conto consuntivo del bilancio 2021 ad opera del commissario prefettizio. “Ecco - dichiara dal palco la Pestillo - notiamo con stupore che quel conto si chiude con un avanzo disponibile di quasi UN MILIONE DI EURO, nello specifico ben 938.673,57 euro, che nel corso del 2021 potevano liberamente essere utilizzati per: chiudere le buche di cui le strade di San Ferdinando sono zeppe; sistemare i marciapiedi di tanti quartieri della città; liberare gli stessi dalle erbacce; ripulire le periferie dai tanti rifiuti abbandonati; indire concorsi per l’assunzione del personale; curare di più e meglio il verde; riparare i tetti dei plessi scolastici interessati dalle infiltrazioni di acqua piovana”.

“È molto più facile e sbrigativo - prosegue la candidata sindaco della lista ViviAmo San Ferdinando - chiudere i conti del 2021 con un elevato utile netto, manco il Comune fosse una società per azioni con l’assillo di dover distribuire quell’utile ai propri azionisti! Un’amministrazione che nel corso di un esercizio finanziario non spende fino all’ultimo centesimo che ha a disposizione è la peggiore delle amministrazioni, è un’amministrazione che pur avendone la possibilità priva la cittadinanza dei numerosi beni, servizi e investimenti di cui ha bisogno!”.

Una serata in cui non sono mancati affondi da parte degli altri candidati consiglieri: Diego Riglietti, Luigi Dipace e Daniela Rondinone, che hanno rilanciato con proposte fattive e lungimiranti per un cambio netto di passo.

Comunicato Stampa ViviAmo San Ferdinando