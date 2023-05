Servizi ai cittadini e rilancio dell’occupazione tra i temi trattatati nel corso del comizio di Margherita Migliore nel quartiere di Via Barletta

MARGHERITA DI SAVOIA - Anche nel quartiere di Via Barletta MARGHERITA MIGLIORE 2.0 ha fatto il pienone, a testimonianza della grande fiducia e dell’ottimismo che si respira attorno alla lista capeggiata dal Sindaco in carica avv. Bernardo Lodispoto, salito sul palco con quattro candidati che hanno fatto parte dell’amministrazione comunale in questo cinque anni.

I protagonisti del comizio sono stati infatti Ada Patella, capogruppo consiliare uscente, il vice sindaco Rino Camporeale, Savino Tesoro (consigliere comunale e provinciale in carica) e Giuseppe Napoletano, presidente del Consiglio Comunale negli ultimi cinque anni che - con grande sensibilità istituzionale - ha voluto rivolgere un deferente pensiero alla figura di Aldo Moro e a tutte le vittime del terrorismo nel 45° anniversario dell’uccisione dello statista pugliese. (Foto)

Gli interventi di tutti e cinque i relatori sono stati incentrati sul lavoro compiuto in questi anni e sugli obiettivi che l’amministrazione comunale intende perseguire: in particolare è stata posta l’attenzione sui servizi che si intendono mettere a disposizione di quanti abitano in quartieri distanti dal centro (in primis scuolabus e servizio circolare), su come è stato possibile sopperire alle gravi carenze d’organico del Comune (e come si intende procedere ora che, conclusa positivamente la fase di riequilibrio di bilancio e chiuso l’esercizio finanziario con un avanzo di cassa di oltre un milione di euro, sarà possibile procedere all’indizione di concorsi pubblici) e su come si intende rilanciare l’occupazione incentivando la realizzazione di nuovi insediamenti produttivi avendo sbloccato anche l’iter a livello regionale dopo ben 17 anni. Perché, come è stato ricordato, un Ente Locale virtuoso non genera posti di lavoro ma semmai crea le premesse affinché possano determinarsi le condizioni per una nuova occupazione.

Il prossimo appuntamento con la Lista MARGHERITA MIGLIORE 2.0 e la cittadinanza salinara è in programma giovedì 9 maggio alle ore 19.30 in Piazza Madonna di Lourdes a Isola Verde.

CONTINUARE È POSSIBILE.

Comunicato Stampa MARGHERITA MIGLIORE 2.0