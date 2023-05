Daloiso: “Grazia Galiotta ha avuto il coraggio di contrastare Lodispoto. È lei il vero cambiamento”

MARGHERITA DI SAVOIA - «Ho intrapreso la politica del cambiamento per creare, finalmente, una visione di intendere alternativa a quella che siamo stati abituati a subire negli ultimi anni». Sono le parole di Gaetano Daloiso, candidato al Consiglio comunale nella lista n.1 FORZA MARGHERITA, a sostegno di Grazia Galiotta sindaco.

La campagna elettorale è giunta al termine: domenica 14 e lunedì 15 maggio, i cittadini di Margherita di Savoia saranno chiamati alle urne per rinnovare la squadra che amministrerà la cosa pubblica per i prossimi cinque anni. «Permettetemi di evidenziare un aspetto che è la linea guida del mio agire: credo che fare politica sia l'espressione più alta del servizio. Vorrò, se me ne sarà data la possibilità, servire la mia città, eliminando ogni tipo di ostacolo, partendo proprio dai personalismi». (Diretta Video)

Daloiso, sin dal primo istante, ha sottolineato di essere stato fra i maggiori sostenitori dell'attuale candidato nell'area di centrodestra. «Grazia Galiotta - prosegue - ha dimostrato di essere una donna coraggiosa. Ha avuto il coraggio di fare opposizione al sistema politico rappresentato da Bernardo Lodispoto. È riuscita a staccarsi dalla sua squadra e farsi forza da sola. Per me lei rappresenta il vero cambiamento, l'unica opportunità per contrastare Lodispoto».

A poche ore dal silenzio elettorale, c'è ancora il tempo per fare un bilancio dei giorni appena trascorsi. «Per quanto mi riguarda - prosegue Daloiso - è stata una campagna elettorale intensa. Abbiamo espresso al meglio i punti cardine del nostro programma: cosa vogliamo realizzare e come intendiamo farlo. I salinari vogliono il cambiamento. Lo chiedono a gran voce e ce lo stanno dimostrando con la loro vicinanza. Certo, il risultato si vedrà solo al termine dello spoglio. Noi immaginiamo una Margherita più smart. Una città che attragga investitori, con aree artigianali e industriali, per fare in modo che nascano nuove attività. Il lavoro sarà centrale nel nostro agire politico. Io lavoro nel comparto del sale: a Margherita non esiste una filiera che dia una continuità al ciclo produttivo del sale. Non ci sono azienda che vendono imballaggi e neanche tornitori specializzati che possano intervenire in caso di rottura di componenti meccanici. Siamo sempre costretti a rivolgerci fuori città. Invece, con aziende di settore sul territorio non solo faciliteremo il lavoro alle aziende già presenti, ma creeremo nuovi posti di lavoro».

Alla vigilia del voto un ultimo appello: «Questa campagna elettorale ha assunto le sembianze di un vero e proprio referendum», sottolinea Daloiso che poi chiarisce: «In passato i cittadini hanno sempre dimostrato il loro malcontento, perché le competizioni elettorali si svolgevano sempre con un alto numero di liste in gioco. Questa volta siamo solo in due: “FORZA MARGHERITA” e “MARGHERITA MIGLIORE 2.0”. Sta ai salinari andare a votare. Il voto è libero, lo sancisce la Costituzione. Io, da candidato, invito i cittadini a votare Grazia Galiotta, perché è arrivato il momento di cambiare la mentalità politica e culturale della nostra città. Insieme - conclude Daloiso - ci riusciremo».

Redazione CorriereOfanto.it