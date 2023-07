Anfiteatro “Piazzolla” in stato di abbandono. Le opposizioni: “Ripristinare lo stato dei luoghi”

MARGHERITA DI SAVOIA - «Questa è la situazione dell’anfiteatro comunale. Un’opera nata come un fiore all’occhiello della cultura e dell’intrattenimento della nostra città. Questa struttura si trova dietro la sede di Palazzo di Città in pieno stato di abbandono e incuria.

Su questa struttura il comune, con Determinazione gestionale n. 672, in data 02/12/2022, approvava il progetto definitivo e la delibera a contrarre un finanziamento di euro 550.000,00 per il completamento dell’Anfiteatro “Giuseppe Piazzolla”. È stata avviata la procedura di gara per l’affidamento dei lavori di completamento?

Ricordiamo all’amministrazione comunale che la custodia e la manutenzione ordinaria sono di pertinenza dell’ente pubblico a prescindere dal finanziamento. Pertanto, invitiamo la stessa ad agire tempestivamente per ripristinare lo stato dei luoghi, evitando ai nostri turisti lo spettacolo di questo scempio a cielo aperto.»

I consiglieri comunali di opposizione GIOVANNI LEONE, GRAZIA GALIOTTA, FRANCESCO PESTILLO e GIANLUCA DI LECCE