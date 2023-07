Lombardi nuovo assessore all’Ambiente: “Ringrazio la sindaca Camporeale. Subito a lavoro con impegno e determinazione”

SAN FERDINANDO DI PUGLIA - Roberto Lombardi è il nuovo assessore con deleghe ad Ambiente, Transizione Ecologica, Igiene Urbana, Polizia Locale, Sicurezza. Prende il posto del dimissionario Fabio Capacchione, che resta tra i banchi del Consiglio comunale (leggi, ndr). Il decreto di nomina è stato firmato questa mattina.

«Ringrazio la sindaca Arianna Camporeale per la fiducia accordata - commenta Lombardi -. Sin da oggi sarò a lavoro per San Ferdinando di Puglia, con impegno e determinazione, nei settori che mi sono stati assegnati, a cominciare dal monitoraggio anti-abbandono di rifiuti».

«Abbiamo provveduto tempestivamente alla nuova nomina - spiega la sindaca Camporeale - per garantire la composizione e l’operatività della Giunta comunale. Siamo al lavoro su vari fronti e non possiamo permetterci pause. Al nuovo assessore Lombardi, di cui già abbiamo apprezzato l’attivismo in questi mesi, porgo il mio personale augurio e quello della comunità sanferdinandese».

Comunicato Stampa